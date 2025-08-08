Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU đột ngột hủy ngang thỏa thuận với ‘ông lớn’ khí đốt Nga, gần 1 triệu người ‘chịu trận’

08-08-2025 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn khí đốt Gazprom đã lên tiếng chỉ trích quyết định của chính phủ quốc gia châu Âu này.

Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU đột ngột hủy ngang thỏa thuận với ‘ông lớn’ khí đốt Nga, gần 1 triệu người ‘chịu trận’- Ảnh 1.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Moldova (ANRE) vừa ra quyết định rút giấy phép phân phối khí đốt của Moldovagaz và chuyển nhiệm vụ cho công ty quốc doanh Energocom từ 1/9.

Moldogaz là doanh nghiệp mà tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) sở hữu 50% cổ phần. Quyết định của ANRE được cho là sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho khoảng 800.000 khách hàng.

Tranh chấp xuất phát từ việc Gazprom yêu cầu Moldova thanh toán khoản nợ ít nhất 709 triệu USD, chủ yếu từ các doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, chính phủ Moldova, dựa trên kết quả kiểm toán, khẳng định không có khoản nợ này. Mâu thuẫn từng dẫn đến việc Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Moldova vào tháng 1, trùng thời điểm ngừng trung chuyển khí qua Ukraine, khiến khu vực ly khai thân Nga Transnistria thiếu khí đốt trong nhiều tuần.

Phản ứng trước quyết định của Moldova, Gazprom đã chỉ trích và cáo buộc chính phủ Moldova thực hiện các biện pháp buộc tái cơ cấu Moldovagaz, gây tăng giá khí đốt và đe dọa an ninh năng lượng. Tập đoàn khẳng định sẽ “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bằng mọi biện pháp cần thiết”.

Phía Moldova cho biết quyết định dựa trên việc Gazprom đòi thanh toán khoản nợ không được công nhận và không tuân thủ yêu cầu của EU về tách biệt hoạt động vận chuyển và cung ứng khí. Chính phủ thân châu Âu của Moldova đặt mục tiêu gia nhập EU vào năm 2030 và đã tích cực tìm nguồn cung từ châu Âu để giảm phụ thuộc vào Nga. Moldova được trao tư cách ứng cử viên EU từ tháng 6/2022.

Chủ tịch Moldovagaz, ông Vadim Ceban, nhận định đây là vấn đề “mang tính chính trị”, vượt ngoài khả năng giải quyết của công ty.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

