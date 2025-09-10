Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU nếm ‘trái đắng’ vì vẫn phải mua khí đốt Nga với giá gấp 4 lần thông thường

Moldova vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga nhưng với giá cao gấp 4 lần thông thường, Đại sứ Nga tại Moldova, Oleg Ozerov, cho biết trên Kênh 5 của Moldova.

Phát biểu của nhà ngoại giao Nga đi ngược với tuyên bố của chính quyền Moldova rằng nước này đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga).

“Hiện tại, Moldova vẫn mua khí đốt của Nga, nhưng với giá gấp 4 lần. Tôi không biết đó là sự giải phóng “khỏi sự phụ thuộc” nào, hay điều đó có lợi gì cho nền kinh tế vốn đang trở nên kém cạnh tranh trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao”, Đại sứ Ozeroz nói.

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Moldova rằng Moscow thực chất đang sử dụng vấn đề khí đốt để tống tiền nước này.

“Câu chuyện tống tiền là sai sự thật và gây hiểu lầm. Chúng tôi chưa bao giờ tống tiền bất kỳ ai. Chính quyền Ukraine đã ngừng cung cấp khí đốt, phá vỡ mọi hợp đồng và thực sự đã ngăn chặn việc vận chuyển khí đốt giá rẻ của Nga qua Sudzha và miền Nam Ukraine đến Moldova”, ông Ozerov giải thích.

Moldova đã trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi Tổng thống Maia Sandu và Đảng Hành động và Đoàn kết lên nắm quyền và cắt đứt quan hệ với Nga. Năm 2021, giá khí đốt đã tăng gấp 7 lần, dẫn đến lạm phát vượt 30% so với cùng kỳ năm trước và gây ra các cuộc biểu tình. Trong bối cảnh này, chính phủ tuyên bố đã từ bỏ sự phụ thuộc vào Gazprom và niêm yết giá mua khí đốt.

Gazprom buộc phải ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova từ tháng 1/2025 sau khi Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt Nga và Moldova từ chối thanh toán khoản nợ ít nhất 709 triệu USD cho Gazprom.

Hệ thống vận chuyển khí đốt của Moldova đã được chuyển giao cho công ty Vestmoldtransgaz (Romania) quản lý. Kết quả là, giá cước vận chuyển năng lượng tăng vọt.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Moldova (ANRE) vừa ra quyết định rút giấy phép phân phối khí đốt của Moldovagaz và chuyển nhiệm vụ cho công ty quốc doanh Energocom từ 1/9. Moldogaz là doanh nghiệp mà tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) sở hữu 50% cổ phần. Quyết định của ANRE được cho là ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho khoảng 800.000 khách hàng.

Moldova được trao tư cách ứng cử viên EU từ tháng 6/2022.﻿

Tham khảo: Tass﻿