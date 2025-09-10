Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bước ngoặt với quốc gia EU tuyên bố sống không thể thiếu khí đốt Nga: Ký hợp đồng lớn nhất, dài hạn nhất từ trước tới nay để mua nhiên liệu từ phương Tây

10-09-2025 - 06:30 AM | Tài chính quốc tế

Dù ký thỏa thuận năng lượng chưa từng có trong lịch sử nước này nhưng Ngoại trưởng Peter Szijjarto khẳng định Hungary vẫn không thể sống thiếu khí đốt Nga.

Bước ngoặt với quốc gia EU tuyên bố sống không thể thiếu khí đốt Nga: Ký hợp đồng lớn nhất, dài hạn nhất từ trước tới nay để mua nhiên liệu từ phương Tây- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ ký một thỏa thuận mua khí đốt dài hạn mới với tập đoàn dầu khí Shell (Anh – Hà Lan), Reuters đưa tin.

Đây sẽ là hợp đồng cung cấp khí đốt lớn nhất và dài hạn nhất từ phương Tây trong lịch sử Hungary, ông ﻿Szijjarto cho biết.

Tuy nhiên, ông Szijjarto không tiết lộ chi tiết về khối lượng và thời hạn hợp đồng, chỉ khẳng định việc ký kết sẽ diễn ra trong ngày.

Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, EU đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, trong đó có kế hoạch từng bước giảm nhập khẩu năng lượng Nga. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia vẫn giữ lập trường cứng rắn về việc bảo vệ quyền tiếp cận các nguồn cung năng lượng thiết yếu đối với nền kinh tế.

Ông Szijjarto khẳng định rằng đất nước ông “luôn nỗ lực nghiêm túc để đa dạng hóa” việc mua tài nguyên thiên nhiên﻿

﻿“Liệu thỏa thuận này có giúp chúng ta sống mà không cần khí đốt Nga? Câu trả lời là không. Với điều kiện địa lý và hạ tầng hiện tại, điều đó chỉ khả thi khi khu vực có bước phát triển hạ tầng năng lượng phù hợp”, Ngoại trưởng Szijjarto nói.

Năm 2020, Hungary và Shell đã ký hợp đồng 6 năm, mua 250 triệu m³ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm giai đoạn 2021–2027. Đây là thỏa thuận LNG dài hạn đầu tiên của Hungary với một công ty năng lượng phương Tây.

Hungary hiện nhận phần lớn khí đốt theo các hợp đồng dài hạn với tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông qua đường ống TurkStream và các nhánh thông qua Bulgaria và Serbia. Năm 2022, 4,8 tỷ mét khối khí đốt đã được nhập khẩu vào nước này qua đường ống này. Theo dữ liệu của Hungary, khối lượng này đã tăng lên 5,6 tỷ m³ vào năm 2023 và đạt mức cao kỷ lục 7,6 tỷ m³ vào năm 2024.

Tính đến cuối tháng 8, Hungary đã nhập khoảng 5 tỷ m³ khí qua Turkstream và dự báo lượng nhập khẩu năm nay có thể đạt mức kỷ lục.﻿

Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

