Nợ ngân hàng hơn 5.800 tỷ đồng, một công ty chứng khoán bất ngờ lỗ quý 4/2022 do lãi vay tăng cao

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với khoản lỗ trước thuế 49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 83 tỷ đồng.

Trong quý 4, doanh thu hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 270 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm ngoái. Trong đó lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động với 141 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ của năm 2021.

Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 60 tỷ đồng, giảm 49%; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng mạnh từ 3 tỷ trong quý 4/2021 lên 53 tỷ đồng trong kỳ báo cáo trong khi thu từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 64% xuống 13 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của KB Việt Năm tăng mạnh 74%, lên 193 tỷ đồng, trong đó lỗ tự doanh 23 tỷ đồng, chi phí môi giới 67 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 106 tỷ đồng, gần như đều là chi phí lãi vay.

Kết quả, KB Việt Nam lỗ sau thuế 38 tỷ đồng trong quý 4, cùng kỳ năm 2021 vẫn lãi 66 tỷ đồng. Công ty giải trình điều này do chi phí hoạt động margin tăng cộng thêm lãi suất vay ngân hàng tăng cao.

Lũy kế cả năm 2022, công ty chứng khoán này đạt tổng doanh thu hoạt động 1.064 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ trong đó nguồn thu chủ lực là từ cho vay margin và phải thu với hơn 525 tỷ đồng; kế đến là 304 thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Chi phí tài chính tăng mạnh khiến LNST cả năm 2022 giảm 23% xuống còn 184 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 9.883 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng so với đầu năm nhưng giảm gần 540 tỷ so với cuối quý 3. Lượng tiền và tương đương giảm 317 tỷ so với đầu năm xuống còn gần 252 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục tự doanh FVTPL đạt 2.792 tỷ đồng, giảm 651 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi. Công ty còn có hơn 1.266 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng với kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm, tăng hơn 460 tỷ so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý 4 là 5.415 tỷ đồng, tăng hơn 314 tỷ so với đầu năm nhưng giảm gần 400 tỷ so với thời điểm cuối quý 3.

Nợ phải trả của KB Việt Nam cuối năm 2022 đạt 5.969 tỷ đồng trong đó hơn 97% (5.813 tỷ ) là nợ vay tài chính ngắn hạn, giảm hơn 500 tỷ so với thời điểm cuối quý 3 nhưng vẫn tăng hơn 800 tỷ so với đầu năm.

Chủ nợ lớn nhất của KB Việt Nam là Ngân hàng Kookmin Bank - Japan với giá trị vay nợ ghi nhận 1.782 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn vay nợ tại một số ngân hàng như SMBC – Singapore (1.158 tỷ), BIDV (829 tỷ), Ngân hàng DBS (541 tỷ đồng),... Đây là nguyên nhân chính khiến KB Việt Nam chịu áp lực chi phí lãi vay tăng cao.