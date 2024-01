Nợ xấu TPBank giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 4/2023

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023.



Lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của ngân hàng ở mức 630 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt từ mức 115 tỷ đồng (quý 4/2022) lên tới 1.970 tỷ đồng (quý 4/2023), tức tăng tới 17 lần.



Tổng thu nhập hoạt động quý 4 của TPBank đạt 4.443 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cốt lõi với thu nhập lãi thuần tăng tới 43,8% so với cùng kỳ và đạt 3.996 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng có lãi tăng mạnh 325% và đạt 324 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ kém khả quan (chủ yếu do nguồn thu từ hoạt động thanh toán sụt giảm), chỉ có lãi 114 tỷ đồng trong quý 4/2023 trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 816 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, tổng thu nhập hoạt động TPBank đạt 16.233 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2022. Chi phí hoạt động tăng 12,7% lên 6.698 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng 114% lên 3.946 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 5.588 tỷ đồng, giảm 28,6% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản TPBank đạt 356.637 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 27,5% trong năm 2023 và đạt 205.262 tỷ đồng. Riêng trong quý cuối cùng của năm, dư nợ cho vay khách hàng của TPBank tăng đột biến 14%.

Nợ xấu của ngân hàng cuối năm 2023 là 4.200 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 1.100 tỷ trong quý 4. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0,84% (cuối năm 2022) lên 2,05% (cuối năm 2023).

Tiền gửi khách hàng tại TPBank tăng 6,8% trong năm qua lên 208.262 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh 35% lên hơn 44.000 tỷ. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cải thiện từ 16,7% lên 21,1%.