Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tiên phong kiến tạo chuẩn sống Dynamic Luxury tại Tây Hồ Tây

Trên thế giới, xu hướng này được gọi tên là Dynamic Luxury: phong cách sống đa năng, liên tục chuyển đổi theo nhu cầu và cảm xúc của chủ nhân, nhưng vẫn giữ trọn sự riêng tư, tinh tế và đẳng cấp. Tại Hà Nội, chuẩn mực này đang được hiện thực hóa rõ nét nhất thông qua Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên tại khu đô thị Ciputra, nơi hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế được sắp đặt theo cấu trúc đa lớp, đa tầng như một “dàn giao hưởng” đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.



Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, sở hữu tầm view panorama sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt, liền kề công viên 65ha lớn bậc nhất Hà Nội. Dự án có gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Villa thông tầng, được ví như những dinh thự triệu USD xa xỉ trên không của Dubai.

Hơn 50 tiện ích trải dài từ mặt đất tới tầng không, định hình bức tranh “Dynamic Luxury” của thế hệ tinh hoa hiện đại

Tại tầng mặt đất, hành trình Dynamic Luxury sẽ khởi đầuvới khung cảnh khoáng đạt của biển hồ 7.200 m², cùng sóng xanh, cát trắng và những hàng dừa rợp bóng kéo dài gần 500m, mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày ngay trước hiên nhà. Từ những khoảng lắng thư giãn trên bãi cát êm ái, đến quảng trường sôi động với màn hình LED ba chiều; từ vườn hoa bốn mùa, khu thể thao ngoài trời, đến bể bơi và khu vui chơi thiết kế riêng cho trẻ nhỏ – mỗi thế hệ đều có một “lãnh địa cảm xúc” để tái tạo năng lượng và chăm sóc toàn diện Thân, Tâm, Trí.

Tổ hợp giải trí mặt đất với biển hồ quy mô 7.200 m2 tựa như một “kỳ quan nhiệt đới” độc đáo tại Tây Hồ Tây

Tiếp nối không gian giải trí mặt đất là tuyến phố mua sắm, ẩm thực, giải trí trên không đầu tiên và dài nhất tại Tây Hồ Tây, kéo dài xuyên suốt 05 tòa tháp, quy tụ những nhãn hiệu cao cấp, bể bơi 4 mùa rộng rãi cùng phố ẩm thực được thiết kế độc đáo. Đặc biệt đây cũng là nơi xuất hiện không gian thương mại mang âm hưởng Hội An cổ kính, tạo nên trải nghiệm đa văn hóa, đa sắc thái mà chỉ những dự án cao cấp bậc nhất mới có thể sở hữu.

Khi sức khỏe trở thành tuyên ngôn của sự xa xỉ, tổ hợp Clubhouse tại tầng 20 được xem là “đặc quyền của đặc quyền”. Nơi đây hội tụ các tiện ích gym, yoga, thư viện, kids club, phòng chiếu phim tại gia, tạo thành tâm điểm kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa với các hoạt động gặp gỡ, thư giãn và mở rộng kết nối.



Tổ hợp tiện ích tầng mái do Sunset Hospitality Group trực tiếp quản lý, đảm bảo chất lượng nghỉ dưỡng 5–6 sao xuyên suốt.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu quy mô lớn, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences còn nằm trong “vòng tròn vàng” tiện ích của KĐT Ciputra nói riêng và “new CBD” Tây Hồ Tây nói chung – khu vực giàu hạ tầng giáo dục, thể thao, ngoại giao và giải trí bậc nhất Hà Nội. Đây là nền tảng hoàn chỉnh để hình thành một phong cách sống đa tầng, phồn hoa nhưng vẫn kín đáo, hiện đại nhưng không thiếu chiều sâu.



Không gian Sky Villa đỉnh cao với triết lý Dynamic Luxury hoàn hảo



Và chính từ hệ sinh thái tiện ích đa chiều này, triết lý Dynamic Luxury được đưa sâu vào từng căn hộ, nơi mỗi không gian sống trở thành phần mở rộng tự nhiên của chuỗi trải nghiệm bên ngoài, cho phép chủ nhân duy trì “dòng chảy cảm xúc” một cách trọn vẹn và liền mạch. Tại đây, bộ sưu tập căn hộ Sky Villa thông tầng – chiếm gần 90% dự án – được ví như những dinh thự trên không tuyệt mỹ với chiều cao phòng khách vượt trội, tầm nhìn trải rộng ôm trọn sông Hồng hoặc hồ Tây, và phong cách thiết kế “may đo” theo sở thích chủ nhân.

Đặc biệt, đối với các căn Sky Villa phiên bản giới hạn, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences mang đến trải nghiệm độc bản hiếm có: "bãi biển tư gia" ngay tại hiên nhà, kết hợp cùng sân vườn riêng tư đúng phong cách resort 5 sao. Sự tích hợp này tạo nên một không gian Dynamic Luxury độc nhất, cho phép chủ nhân chuyển đổi liền mạch từ vai trò doanh nhân thành đạt, bận rộn sang người đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa hoa, tất cả đều diễn ra ngay tại chính căn hộ của mình.



Tại những căn Sky Villa phiên bản giới hạn, bãi biển tư giavà sân vườn riêng tư tạo nên không gian Dynamic độc nhất vô nhị

Được biết dự án đang được Sunshine Group tăng tốc triển khai, đã cất nóc toà đầu tiên S2 - Lumia trong ngày 25/11/2025 và tiến tới bàn giao từ quý 2/2027. Với hệ tiện ích đa tầng hiếm có, thiết kế Sky Villa đậm tinh thần “resort trên không” cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành 5 sao, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới, định danh chuẩn mực Dynamic Luxury cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.



