Noble Palace Long Bien sẽ đón sóng hạ tầng bờ Đông như kịch bản "Thủ Thiêm thứ hai"

Từ bước ngoặt Thủ Thiêm đến cú trỗi dậy của bờ Đông Hà Nội: dự án nào đón thời khắc chuyển mình?

Long Biên đang đứng trước một thời khắc đặc biệt của lịch sử phát triển, tương tự những gì từng diễn ra tại Thủ Thiêm cách đây hơn một thập kỷ. Nhiều người còn nhớ, bán đảo Thủ Thiêm từng là vùng đất "bên sông" với giá trị thấp, tốc độ đô thị hoá chậm và không nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư.

Toàn bộ câu chuyện chỉ thay đổi khi hàng loạt dự án/ hạ tầng trọng yếu đồng loạt được triển khai với 5 cây cầu và một đường hầm kết nối trực tiếp với vùng lõi trung tâm của TP.HCM (trong đó cầu Thủ Thiêm 1, 2; hầm Thủ Thiêm đã đưa vào vận hành). Chỉ trong vài năm, Thủ Thiêm đã chuyển mình thành tâm điểm tài chính, kinh tế mới của TP.HCM, nơi giá đất tăng gấp nhiều lần và trở thành một trong những khu vực có giá đất đắt đỏ bậc nhất cả nước.

Hiệu ứng hạ tầng của Thủ Thiêm không đơn thuần là nâng cấp giao thông, mà là cú "tái định vị" toàn diện: từ nhận thức, dòng vốn đến cấu trúc tăng trưởng đô thị. Đây cũng chính là kịch bản dự kiến của Long Biên - một hành trình phát triển đã được nhìn thấy rõ ràng trong các quy hoạch mới của Hà Nội.

Với 18 cây cầu vượt sông Hồng trong quy hoạch đến 2030, (bao gồm 9 cầu đã hoàn thành, 7 cầu khởi công trong năm 2025 - đặc biệt là siêu cầu Trần Hưng Đạo - và 2 cầu nằm trong kế hoạch chuẩn bị khởi công), khu vực phía Đông bao gồm Long Biên đang trở thành "cửa ngõ vàng" của quá trình mở rộng không gian đô thị Thủ đô.

Ngoài hệ thống cầu, loạt hạ tầng trọng điểm khác gồm metro số 4 và số 8, nâng cấp vành đai 3.5, mở rộng đường Cổ Linh – Nguyễn Văn Linh, cùng các nút giao và hầm chui mới đang tạo nên một cấu trúc kết nối đa tầng. Khi tất cả cộng hưởng, Long Biên không chỉ được cải thiện về giao thông mà còn bước vào quỹ đạo phát triển tương tự Thủ Thiêm: từ khu vực bên sông chuyển thành cực tăng trưởng mới, nơi dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh nhờ "giải phóng" giá trị tiềm ẩn của bờ Đông.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có tới 18 cây cầu vượt sông Hồng tạo nên một mạng lưới siêu kết nối, biến Long Biên trở thành “tâm điểm đầu tư” không thể bỏ qua

Việc Long Biên bước vào chu kỳ "Thủ Thiêm thứ hai" không chỉ mở ra một quỹ đạo tăng trưởng mới cho toàn khu vực, mà còn tạo ra lợi thế vượt trội cho những dự án nằm ở trung tâm của trục hạ tầng này. Trong số đó, Noble Palace Long Bien của Sunshine Group đang nổi lên như một trong những tâm điểm được cộng đồng tinh hoa săn đón.

172 dinh thự giới hạn tại Noble Palace Long Bien sở hữu vị trí chiến lược ngay tại trung tâm khu vực Long Biên

Noble Palace Long Bien hưởng lợi từ cú hích hạ tầng tỷ đô tại khu vực Long Biên

Tọa lạc trong Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội – tâm điểm của "đất rồng Long Biên", bộ sưu tập 172 dinh thự Noble Palace Long Bien sở hữu lợi thế "cận giang, cận phố" vượt trội. Nhờ kết nối trực tiếp với trung tâm qua cầu Trần Hưng Đạo, hành trình tới Hồ Gươm chỉ còn khoảng 10 phút, đưa dự án vượt ra khỏi khái niệm "ven sông" để trở thành một phần của lõi nội đô trung tâm: tiện nghi như giữa lòng phố thị, nhưng vẫn giữ trọn sự an yên của không gian sinh thái.

Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích hàng đầu khu Đông chỉ trong vòng 5 - 10 phút, bao gồm sân Golf Long Biên, Trung tâm thương mại Aeon Mall, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, bệnh viện đa khoa Đức Giang và các trường quốc tế danh tiếng như Alexandre Yersin, BIS, Wellspring…, đồng thời kết nối nhanh chóng đến Sân bay Nội Bài và các tỉnh kinh tế trọng điểm.

Noble Palace Long Bien sở hữu vị trí chiến lược, di chuyển tới trung tâm phố cổ chỉ 10 phút sau khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành

Không chỉ hưởng lợi về vị trí, Noble Palace Long Bien còn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ bằng phong cách sống biệt lập hiếm có, với 100% dinh thự sở hữu hồ bơi riêng, vườn tư gia và không gian đa năng tùy biến. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, với hệ sinh thái tiện ích khép kín bao gồm clubhouse phong cách hoàng gia, lounge bar riêng tư và khu vườn thượng uyển xanh mát, hình thành nên chuẩn sống nghỉ dưỡng tại gia, điều vốn chỉ gặp tại các khu compound cao cấp bậc nhất hiện nay.



100% dinh thự tại Noble Palace Long Bien sở hữu hồ bơi riêng, vườn tư gia biệt lập & vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế với loạt tiện ích đặc quyền

Dự án đang ghi dấu ấn bằng nhịp độ thi công khẩn trương, hướng tới thời điểm bàn giao từ quý I/2026. Tính đến giữa tháng 11, 76% dinh thự đã hoàn thiện phần mái vát, 85% căn chuyển sang giai đoạn xây tường, trong khi các hạng mục mặt ngoài, từ phào chỉ, khung cửa đến mái Mansard được chế tác tinh xảo đã đạt khoảng 20%.

Những đường nét kiến trúc châu Âu cổ điển tinh xảo đang dần hiện hữu tại Noble Palace Long Bien tính đến thời điểm giữa tháng 11, dự kiến bàn giao Quý I/2026

Trong bối cảnh Long Biên đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ hạ tầng tỷ đô, sự cộng hưởng giữa vị trí vàng, số lượng sản phẩm hữu hạn và tiêu chuẩn vận hành quốc tế đã tạo nên giá trị độc tôn cho Noble Palace Long Bien. Dự án không chỉ là điểm đến an cư lý tưởng giữa trung tâm mới đang hình thành của Thủ đô, mà còn là tài sản mang tính truyền đời, đón đầu một chu kỳ tăng trưởng được kỳ vọng tương tự Thủ Thiêm giai đoạn 2015–2020.

Ánh Dương