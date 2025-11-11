Nổi da gà với cá thần thoại ở Trung Quốc

Một con rối cá khổng lồ, nổi, mang tính thần thoại tại lễ khai mạc Đại hội thể thao Trung Quốc vào ngày 9/11 đã chiếm trọn trái tim của khán giả trực tiếp và những người xem trên truyền hình, trong một chương trình cũng có sự góp mặt của các ngôi sao nhạc pop, nghi thức thắp sáng vạc trò chơi và nhiều hoạt động khác.

Sự kiện này mở màn cho sự kiện kéo dài 13 ngày được tổ chức bốn năm một lần tại Trung tâm thể thao Olympic Quảng Đông, Trung Quốc. Những đoạn clip cận cảnh về cá thần thoại phát sáng, đầy màu sắc lướt nhẹ nhàng trên không trung khắp địa điểm tổ chức đã viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

“Sự xuất hiện của chú cá thần thoại thật tuyệt đẹp, cả sân vận động như nín thở khi nó sáng lên”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người có mặt tại sự kiện chia sẻ thêm rằng chuyển động thực tế của con rối trông giống như hiệu ứng đặc biệt do máy tính tạo ra.

Con cá phát sáng, lướt nhẹ trên không trung với chuyển động uyển chuyển như đang bơi giữa làn nước. Cấu trúc khung nhẹ cùng lớp vải mỏng tạo hiệu ứng vây cá lay động, khiến nhiều người xem nhầm tưởng đây là hình ảnh đồ họa được tạo bằng máy tín. Nó được điều khiển khéo léo bởi khoảng 20 nghệ nhân dưới sân khấu.

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước màn biểu diễn vừa "ma thuật" vừa chân thật khiến khán giả nổi da gà.

Trong số các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc có vở ballet trên mặt nước. Ảnh: Elson Li

Cá thần thoại này là một biểu tượng quen thuộc của văn hóa dân gian miền Nam Trung Quốc trong hàng trăm năm và thường được nhìn thấy trên mái nhà của các tòa nhà được làm bằng ngói gốm tráng men. Cá thần thoại được cho là biểu tượng của sự tốt lành.

Lễ khai mạc cũng giới thiệu nhiều truyền thống khác nhau thông qua những cách tiếp cận sáng tạo, từ võ thuật, múa lân và múa ba lê trên mặt nước đến opera Quảng Đông cũng như các ngôi sao nhạc cantopop như Lưu Đức Hoa và Dung Tổ Nhi.

Người chủ trì lễ khai mạc kéo dài 1,5 giờ là đạo diễn phim nổi tiếng Andrew Lau Wai-keung, người có chương trình làm nổi bật vai trò của tiếng Quảng Đông trên khắp các khu vực đăng cai Thế vận hội là Hồng Kông, Ma Cao và Quảng Đông (Trung Quốc).

Đại hội thể thao toàn Trung Quốc lần thứ 15 chính thức khai mạc vào Chủ Nhật và sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 11, với các nội dung như đua xe đạp, golf, đấu kiếm, bóng bầu dục bảy người, bóng chuyền bãi biển, ba môn phối hợp diễn ra trên khắp Hồng Kông (Trung Quốc).

Đây là lần đầu tiên ba vùng đăng cai tổ chức sự kiện thể thao đa môn cấp quốc gia cao nhất của Trung Quốc. Riêng Hong Kong đã có khoảng 16.000 tình nguyện viên để hỗ trợ hoạt động tại các địa điểm, bao gồm Công viên thể thao Kai Tak mới khai trương của thành phố vào đầu năm nay.

Theo SCMP