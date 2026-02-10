Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nới điều kiện về vốn khi cấp giấy phép lập hãng hàng không

10-02-2026 - 17:32 PM | Bất động sản

Theo dự thảo nghị định về vận tải hàng không, vốn chủ sở hữu tối thiểu là 300 tỷ đồng nếu khai thác đến 30 máy bay.

Dự thảo nghị định về vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành và tổ chức liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 300 tỷ đồng nếu khai thác đến 30 máy bay. Trong khi đó, quy định hiện hành mức vốn chủ sở hữu tối thiểu để thành lập và duy trì hoạt động của hãng hàng không khai thác các chuyến bay thường lệ là 300 tỷ đồng nếu khai thác đến 10 máy bay, 600 tỷ đồng nếu khai thác từ 11 đến 30 máy bay.

Đối với doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiếu 700 tỷ đồng nếu khai thác từ 31 máy bay trở lên, vẫn giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Việc quy định 2 mức vốn này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào kinh doanh vận tải hàng không.

Bộ Xây dựng đề xuất nới điều kiện về vốn khi cấp giấy phép lập hãng hàng không. (Ảnh minh họa)

Dự thảo nghị định nâng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong hãng hàng không Việt Nam lên mức không quá 49% thay vì không quá 34% như hiện nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như: Có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất; Pháp nhân Việt Nam quy định có vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ.

Đáng chú ý dự thảo nghị định cho phép doanh nghiệp được sử dụng báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép làm tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn khi xin cấp phép lập hãng hàng không.

Theo Cục Hàng không, quy định việc chỉ sử dụng tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn là báo cáo kiểm toán (thay vì phong tỏa vốn) để nâng cao tính xác thực, bảo đảm khả năng đáp ứng đầy đủ về vốn kinh doanh của doanh nghiệp khi kinh doanh hàng không.

Dự thảo cũng quy định về việc chậm chuyến. Theo đó, đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải thực hiện các nghĩa vụ trên và phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãng cũng phải xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của khách, miễn trừ điều kiện và phụ phí chuyển đổi nếu có.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ trên và hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài việc hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé hợp lệ.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, trong khung thời gian từ 7h - 22h, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được sự đồng ý của hành khách.

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

