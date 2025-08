Nơi được ví như "châu Âu thu nhỏ trên đỉnh núi": Sắp có thay đổi lớn chưa từng có trong 10 năm tới

Nhắc tới điểm du lịch hấp dẫn trên cả nước, thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và cả nước ngoài, không thể bỏ qua cái tên Khu Du lịch Bà Nà Hills, tên đầy đủ là Sun World Bà Nà Hills, nằm trên đỉnh núi Bà Nà, thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khai trương vào năm 2009, đây được đánh giá là một trong những khu du lịch nổi tiếng và đón đông khách nhất cả nước, vào mọi thời điểm trong năm.

Hơn cả thế, dự án còn nhiều lần được các chuyên trang quốc tế, chuyên gia nước ngoài ca ngợi, đưa vào danh sách những điểm đến lý tưởng khi tới Việt Nam. Với những biểu tượng như Cầu Vàng, Làng Pháp, hệ thống cáp treo kỷ lục và công viên Fantasy Park, khu du lịch này từng được ví như “châu Âu thu nhỏ trên đỉnh núi”.

Ảnh Sun World Bà Nà Hills

Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ đến đây theo kiểu trong ngày, vui chơi rồi trở về trung tâm thành phố. Mọi thứ sẽ thay đổi ngoạn mục khi Bà Nà Hills bước vào giai đoạn 2 , từ năm 2025 - 2035. Cuối tháng 5 vừa qua, dự án vừa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, nâng tổng vốn đầu tư lên gần 2 tỷ USD nhằm bước vào giai đoạn này.

Đây được đánh giá là bước tiến vượt bậc, đưa Bà Nà Hills không chỉ là biểu tượng du lịch của Đà Nẵng mà còn trở thành một điểm đến quốc tế, nơi du khách có thể lưu trú dài ngày và tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Lưu trú tại Bà Nà với đa dạng lựa chọn

Trước đây, Bà Nà Hills chỉ có một số khách sạn boutique nhỏ phục vụ nhóm khách giới hạn, chủ yếu hướng đến khách vui chơi ngắn hạn. Nhưng trong giai đoạn 2, Sun Group sẽ xây dựng thêm hơn 7.000 phòng khách sạn, biệt thự, nhà phố cao cấp, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế như Crowne Plaza, Holiday Inn Resort và VOCO.

Điều này không chỉ nâng cấp chất lượng lưu trú, mà còn mở ra cơ hội nghỉ dưỡng dài ngày cho du khách trong và ngoài nước. Du khách cũng sẽ có thêm đa dạng trải nghiệm lưu trú khi du lịch tại "châu Âu thu nhỏ trên đỉnh núi" ở Đà Nẵng.

Theo quy hoạch mới, khu chân núi rộng hơn 600 ha cũng sẽ hình thành các phân khu đô thị nghỉ dưỡng với 456 biệt thự song lập và đơn lập. Tổng cộng có hơn 2.200 căn nhà liền kề, cùng khu nhà ở xã hội 5 tầng phục vụ người lao động.

Trước đây số lượng phòng nghỉ khách sạn trên đỉnh Bà Nà còn khá hạn chế (Ảnh Joy's Holiday)

Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích phong phú như công viên nước, khu thể thao ngoài trời, công viên chuyên đề, khu vui chơi trẻ em, không gian triển lãm nghệ thuật và trang trại Sun Farm – mô hình du lịch nông nghiệp xanh hấp dẫn. Tất cả đều được quy hoạch đồng bộ, kết nối mượt mà với khu du lịch đỉnh núi qua hệ thống cáp treo.

Không chỉ là điểm đến trong ngày, bị giới hạn thời gian vui chơi, khám phá với du khách, Sun World Bà Nà Hills được kỳ vọng trở thành điểm du lịch phù hợp với cả những chuyến đi dài ngày, khi sở hữu đầy đủ mọi tiện ích, tiện nghi phục vụ du khách.

Trải nghiệm lên đỉnh núi được nâng cấp

Nếu trước đây du khách chỉ có thể tiếp cận đỉnh Bà Nà qua 6 tuyến cáp treo, thì nay con số này sẽ tăng lên 10, nhờ vào việc đầu tư thêm 4 tuyến mới. Trong đó, tuyến cáp treo số 8 nối từ nhà ga Hội An 2 đến phân khu Vương quốc Mặt Trăng vừa chính thức vận hành ngày 30/4/2025, với 153 cabin, công suất 3.000 khách/giờ. Nhà ga mang kiến trúc mô phỏng phố cổ Hội An, trong khi ga đến mang dáng dấp chiếc nón lá và lò gạch truyền thống – tạo nên những góc check-in văn hóa độc đáo giữa núi rừng Bà Nà.

Ảnh Sun World Bà Nà Hills

Việc mở rộng hệ thống cáp treo không chỉ giúp giảm tải trong mùa cao điểm mà còn nâng tầm trải nghiệm. Giờ đây, thay vì chen chúc tại một lối đi duy nhất, du khách có thể chọn hành trình riêng để tận hưởng trọn vẹn phong cảnh núi rừng, mây bay và thung lũng xanh từ độ cao hơn 1.400 mét.

Có thể thấy, từ một khu du lịch đơn thuần, Sun World Bà Nà Hills đang hướng tới trở thành một điểm đến "All in one" (Tất cả trong một). Du khách vừa có thể vui chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm, tham quan, ngắm cảnh, vừa có thể trải nghiệm văn hóa qua các lễ hội... trong cùng một không gian.

Các lễ hội quốc tế như Carnival, Halloween, Lễ hội Đông, Tết Nguyên đán... được tổ chức xuyên suốt bốn mùa. Các tuyến phố ẩm thực, quầy hàng lưu niệm, khu phố mua sắm sẽ được tích hợp ngay trong khu đô thị dịch vụ.

Đặc biệt, với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan hùng vĩ, Bà Nà Hills còn được kỳ vọng là nơi lý tưởng để tổ chức các hội nghị, đám cưới và sự kiện quốc tế. Theo Sun Group, một trung tâm hội nghị – triển lãm sức chứa 2.500 người đang được lên kế hoạch triển khai trong những năm tới, nhằm phục vụ khách MICE – phân khúc đầy tiềm năng tại miền Trung.

Với định hướng rõ ràng, đầu tư mạnh tay và quy hoạch bài bản, giai đoạn 2 của Bà Nà Hills không chỉ nâng tầm trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ “khu vui chơi đỉnh núi” thành “quần thể nghỉ dưỡng – đô thị sinh thái quốc tế”. Nếu từng đến Bà Nà trước đây và nghĩ mình đã khám phá đủ, hãy quay lại trong vài năm tới – du khách sẽ thấy một Bà Nà hoàn toàn khác, hiện đại hơn, sống động hơn và đáng lưu trú lâu hơn bao giờ hết.

Thu Phương