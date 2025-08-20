Nơi nhìn thẳng ra một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, du khách đến được hưởng dịch vụ 4 - 6 sao

Hiện nay xu hướng tìm kiếm điểm đến cho chuyến đi của các du khách không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà còn ở vị trí, có sự kết hợp của cả biển và núi là lý tưởng nhất. Ở Việt Nam, có không ít nơi như thế song cái tên lại mang nét đặc sắc, độc đáo riêng biệt, tạo ấn tượng với du khách.

Sau đây là một ví dụ - dự án mang tên Xuân Đài Bay của Tập đoàn Everland mới được khởi công vào tháng 4 năm 2025 và dự kiến chính thức mở cửa vào năm 2027. Dự án là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp bao gồm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu mua sắm, công viên, được thiết kế thống nhất theo đặc trưng bản địa địa phương miền Trung Việt Nam.

Và đúng như tên gọi, tầm nhìn của dự án hướng thẳng ra vịnh biển Xuân Đài (tỉnh Phú Yên cũ - nay là tỉnh Đắk Lắk) - một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, lưng tựa núi, nằm sát quốc lộ 1A.

Ảnh VnEconomy

Tầm nhìn bao trọn một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam

Từ độ cao 90–120 m so với mực nước biển, toàn bộ khu nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay mở ra trước mắt du khách khung cảnh trọn vẹn của vịnh Xuân Đài – danh thắng quốc gia được ví như “bức tranh thủy mặc” của miền Trung.

Mặt vịnh xanh ngọc bích, yên ả quanh năm, được bao bọc bởi những dãy núi nhấp nhô và các mũi đá vươn ra biển. Xa xa là Hòn Gió, Bãi Ôm, Ghềnh Đỏ, và đặc biệt là Gành Đá Đĩa – kỳ quan địa chất nổi tiếng thế giới của Phú Yên. Sự kết hợp giữa màu xanh của biển, sắc vàng của nắng và những mảng xanh của rừng tạo nên khung cảnh mà bất kỳ góc máy nào cũng có thể trở thành một bức ảnh đáng lưu giữ.

Ảnh VNCC

Không chỉ là lợi thế về tầm nhìn, vị trí này còn mang lại cho Xuân Đài Bay khả năng tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên để kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên. Từ ban công phòng khách sạn hay khoảng sân riêng của biệt thự, du khách có thể đón bình minh ló dạng từ phía biển và ngắm hoàng hôn buông xuống trên làn nước lấp lánh ánh vàng. Đây là những khoảnh khắc “đắt giá” mà nhiều du khách sẵn sàng lựa chọn lưu trú lâu hơn để được tận hưởng trọn vẹn.

Bước xuống các lối dạo bộ uốn lượn theo sườn đồi, du khách sẽ được dẫn tới chuỗi tiện ích nội khu: Hồ bơi ngoài trời nằm giữa tầm nhìn biển mở rộng, công viên nước cho cả gia đình vui chơi, hay nhà hàng 360° nơi vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm cảnh toàn vịnh.

Khu shophouse mang phong cách làng chài kết hợp nét Chăm bản địa không chỉ là điểm mua sắm, ẩm thực mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa, nơi du khách có thể bắt gặp những sản phẩm thủ công, gốm sứ và món ăn truyền thống địa phương.

Với vị trí đắc địa cùng tầm nhìn hiếm có, Xuân Đài Bay không chỉ mang đến một chỗ nghỉ dưỡng tiện nghi, mà còn biến từng khoảng khắc lưu trú thành trải nghiệm thị giác đầy cảm xúc. Từ vẻ đẹp nguyên sơ của vịnh biển cho tới chuỗi tiện ích đa dạng, nơi đây hứa hẹn là điểm đến trọn vẹn cho cả những ai tìm kiếm sự thư giãn lẫn du khách ưa khám phá.

Thiết kế mang đậm nét bản địa miền Trung

Không chạy theo xu hướng kiến trúc xa lạ, Xuân Đài Bay chọn hướng đi khác biệt khi lấy cảm hứng từ hình ảnh làng chài miền Trung kết hợp tinh hoa văn hóa Chăm Pa – di sản đặc trưng của vùng đất Phú Yên.

Từ mái ngói đỏ sẫm, những bức tường đất nung, đến các họa tiết chạm khắc trên gỗ và gốm, tất cả đều gợi nhớ nhịp sống ven biển và lịch sử lâu đời của cộng đồng cư dân nơi đây. Các khu biệt thự, bungalow được bố trí theo địa hình bậc thang, xen kẽ những vườn hoa, hàng dừa và cây bụi bản địa, tạo cảm giác công trình như một phần của cảnh quan tự nhiên.

Ảnh Everland

Cách tiếp cận này không chỉ giúp du khách có trải nghiệm “chạm” vào văn hóa ngay tại nơi lưu trú, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Yên ra xa hơn, đặc biệt có ý nghĩa với du khách nước ngoài. Mỗi góc kiến trúc trở thành một phông nền sống động cho ảnh chụp, mỗi chi tiết trang trí lại kể một câu chuyện về biển, về nghề chài, về di sản Chăm của địa phương.