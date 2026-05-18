Nói thật: Ăn mướp kiểu này sớm muộn gì cũng làm hỏng thận, hãy nói với gia đình bạn ngay!

Ấn tượng của nhiều người về mướp thường là mùi thơm, vị ngọt dịu, dễ tiêu hóa và sảng khoái khi ăn vào mùa hè. Bản thân quả mướp là loại rau hoàn toàn lành tính, sở hữu hàm lượng nước cao, ít calo và cực kỳ phù hợp cho các bữa ăn hằng ngày. Thông thường, nếu có ai đó cảnh báo về việc ăn mướp sai cách, chúng ta thường chỉ nghĩ cùng lắm là gây đầy hơi, táo bón hoặc làm hại dạ dày, hại hệ tiêu hóa. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng những thói quen chế biến và ăn uống sai lầm lại có thể âm thầm tàn phá một cơ quan nội tạng hoàn toàn khác, đó chính là cầu thận.

Thực tế lâm sàng tại các phòng khám ngoại trú đã ghi nhận nhiều trường hợp có chế độ ăn uống rất thanh đạm nhưng chức năng thận lại đang suy giảm dần chỉ vì ăn mướp sai cách. Nếu muốn bảo vệ bản thân và gia đình, bạn cần tránh xa 4 sai lầm dưới đây khi ăn mướp:

1. Ăn mướp bị đắng

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất khi ăn mướp nhưng nhiều người vì tiếc của nên vẫn cố tình làm. Khi quả mướp bị biến chất hoặc chịu tác động xấu từ môi trường, chúng sẽ tự sản sinh ra một chất độc sinh học có tên là Cucurbitacin để tự bảo vệ. Chất này tạo ra vị đắng ngắt đặc trưng và là một loại độc tố có tính dược lý cực mạnh.

Khi đi vào cơ thể, Cucurbitacin tấn công trực tiếp vào niêm mạc đường tiêu hóa, gây xuất huyết, nôn mửa và tiêu chảy cấp. Tình trạng này khiến cơ thể bị mất nước và mất điện giải một cách trầm trọng. Khi lượng chất lỏng trong tuần hoàn sụt giảm đột ngột, áp lực dòng máu đến thận sẽ bị hạ thấp, gây thiếu máu cục bộ tại nhu mô thận và kích hoạt tiến trình suy thận cấp vô cùng nguy hiểm.

2. Ăn mướp quá già

Nhiều người đi chợ có thói quen chọn những quả mướp thật to vì nghĩ rằng như vậy mới mọng nước. Tuy nhiên, mướp quá già sẽ trải qua sự thay đổi lớn về cấu trúc. Các sợi xơ mướp trở nên thô ráp, mô bên trong bắt đầu hóa gỗ và làm tăng axit oxalic.

Khi dạ dày và ruột phải co bóp quá tải để xử lý đống xơ thô này, khả năng đào thải của hệ tiêu hóa bị suy giảm, gián tiếp dồn gánh nặng chuyển hóa sang cho hệ tiết niệu. Nguy hiểm hơn, lượng axit oxalic dồi dào trong mướp già khi đi vào máu sẽ kết hợp rất nhanh với canxi tạo thành các tinh thể canxi oxalat lắng đọng. Sự tích lũy lâu dài này cấu thành nên sỏi thận, gây tắc nghẽn ống thận và phá hủy các cầu thận một cách âm thầm.

3. Xào mướp tái, nấu mướp chưa kỹ

Không ít gia đình thích nấu mướp vừa chín tới, thậm chí hơi sống vì cho rằng kết cấu đó tươi mát và giòn hơn. Thế nhưng, mướp chưa được làm chín kỹ sẽ giữ lại hàm lượng lớn các yếu tố kháng dinh dưỡng.

Nhiều người tưởng rằng ăn mướp tái chỉ gây đầy bụng, khó tiêu cho dạ dày. Trên thực tế, khi các yếu tố kháng dinh dưỡng không được nhiệt độ cao phá hủy từ 30 - 60%, cơ thể sẽ phải sản sinh ra một lượng lớn chất thải chuyển hóa độc hại sau bữa ăn. Các chất thải này hòa tan vào máu và đổ dồn về thận. Cầu thận bắt buộc phải tăng tốc độ lọc lên mức tối đa để đào thải độc chất, lâu dần dẫn đến tình trạng suy kiệt chức năng thận âm thầm.

4. Kết hợp mướp với đồ lạnh quá thường xuyên

Mướp vốn dĩ có tính mát tự nhiên. Vào mùa hè, nhiều người có xu hướng kết hợp mướp chung với các thực phẩm giải nhiệt khác như salad lạnh, dưa chuột hoặc uống kèm nước đá trong bữa ăn.

Sự kết hợp này không chỉ dừng lại ở việc làm suy giảm dịch vị dạ dày, mà còn gây ra những biến động đáng ngại cho thận. Việc nạp quá nhiều thực phẩm có tính hàn cùng lúc khiến các mạch máu hệ tiêu hóa co thắt, làm chậm nhịp độ trao đổi chất và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Thận phải làm việc vất vả hơn để điều tiết lại áp lực máu và nội môi.

Khảo sát tại Trung Quốc cho thấy những người có thói quen ăn đồ mát lạnh kết hợp kéo dài trong mùa nóng có sự biến động rất rõ rệt về các chỉ số liên quan đến thận. Do đó, khi chế biến mướp, bạn nên thêm một chút gừng hoặc tỏi có tính ấm để trung hòa, bảo vệ an toàn cho cả dạ dày lẫn hệ bài tiết.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eating Well