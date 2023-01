Noibai Cargo (NCT) lãi trước thuế 84 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 22% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) đã công bố BCTC quý 4/2022.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 190 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn giảm mạnh nên công ty lãi gộp 94 tỷ đồng, tăng 4,7% so với quý 4/2021. Biên lợi nhuận gộp ở mức 49,3%.

Trong kỳ, NCT có 3,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm mạnh nên kết quả LNTT NCT đạt 84 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. LNST đạt 67 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Luỹ kế cả năm, NCT đạt 736 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1% và lãi sau thuế 237 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết năm 2022, nền kinh tế nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, công ty đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh để giữ chân khách hàng, điều chỉnh giá dịch vụ, thực hiện các chính sách nhằm gia tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chi phí để đảm bảo mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 786,8 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 236,3 tỷ đồng. Như vậy, NCT đã hoàn thành được 94% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NCT giảm 10% so với thời điểm đầu năm còn 501 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 68 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm và chiếm gần 14% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Vốn chủ sở hữu ở mức 432 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NCT đang giao dịch ở mức giá 86.000 đồng/cp.