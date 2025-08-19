NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới

Theo đó, ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Tuyền, vừa bày tỏ nguyện vọng không tham dự Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 do bận việc gia đình.

Đây là quyết định cá nhân và gần như chắc chắn sẽ được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cùng ban huấn luyện đội tuyển tôn trọng. Các đồng đội khác của Bích Tuyền tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng ngày 20/8 để chuẩn bị cho giải đấu lớn này.

Bích Tuyền vừa chơi cực hay tại SEA V.League 2025, giúp tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại tuyển Thái Lan và giành chức vô địch chặng 2.

Giải vô địch thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship) sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố của Thái Lan: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ nặng ký như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức và Kenya. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi danh giá này, sau những thành tích ấn tượng ở cấp châu lục như top 4 AVC Championship 2023, vô địch AVC Challenge Cup 2024 và đăng quang chặng 2 SEA V.League 2025.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trước đó đã đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự, bao gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang và Lê Thanh Thúy.

Nếu Bích Tuyền chính thức rút lui, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 13 thành viên, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của toàn đội, đặc biệt khi cô là "cỗ máy ghi điểm" chủ lực.

Hiện tại, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam đang tập luyện tích cực tại Đông Anh (Hà Nội). Đội có lịch thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha (ngày 16/8, thua 0-4), Kenya (ngày 19/8) để rèn luyện chiến thuật trước thềm giải đấu.

Thiếu vắng Bích Tuyền sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam.

Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2000 tại Vĩnh Long, là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Với chiều cao 1m88 và khả năng bật đà kỷ lục 3m12, cô được mệnh danh là "viên ngọc thô" từ lò đào tạo Vĩnh Long trước khi chuyển sang CLB Ninh Bình.

Chỉ trong năm 2025, Bích Tuyền đã tỏa sáng rực rỡ: MVP và Đối chuyền xuất sắc nhất tại AVC Challenge Cup, phá kỷ lục ghi 45 điểm trong một trận tại SEA V.League chặng 2 (giúp Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2), đồng thời giành cú đúp danh hiệu MVP cùng Đối chuyền xuất sắc nhất tại chặng này. Trước đó, cô còn góp công lớn giúp Ninh Bình vô địch giải quốc gia 2023 và á quân Cúp VTV9 - Bình Điền 2024. Thành tích ấn tượng đã giúp Bích Tuyền lọt top 100 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất thế giới, cùng với các đồng đội như Trần Thị Thanh Thúy.

Việc Bích Tuyền vắng mặt chắc chắn là tổn thất lớn cho đội tuyển, đặc biệt khi FIVB từng xướng tên cô và Thanh Thúy là những "ngôi sao châu Á" đáng chú ý tại giải. Dù vậy, với dàn cầu thủ trẻ tài năng và sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng giải vô địch thế giới.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán gặp Ba Lan (23/8), Đức (24/8) và Kenya (26/8).