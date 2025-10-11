Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến cả 5 người tử vong

11-10-2025 - 09:14 AM | Xã hội

Ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn được xác định nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tiếp tục cập nhật...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 11/10, một ngôi nhà 4 tầng 1 tum rộng khoảng 30 m² nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 2 vợ chồng trung niên, vợ chồng con trai và cháu nhỏ 6 tuổi. Do nhà nằm sâu trong ngõ và được quây kín bằng khung sắt nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Thông tin trên VnExpress cho hay, vụ cháy làm cả gia đình 5 người tử vong

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà 4 tầng bị cháy 2 lần trong cùng một ngày


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

