Nóng: Con trai bí ẩn của Bầu Đức muốn chi hàng trăm tỷ đồng để đặt chân lên sàn chứng khoán

Ngày 12/8, Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, thông báo về việc giao dịch cổ phiếu HAG.

Cụ thể, Đoàn Hoàng Nam hiện chưa sở hữu cổ phiếu nào tại Hoàng Anh Gia Lai và đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Nếu giao dịch thành công, Đoàn Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu HAG có giá 16.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số tiền Đoàn Hoàng Nam cần chi là 437 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, trong thời gian từ 15/8 đến 13/9.

Được biết, Bầu Đức hiện sở hữu 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ 31,2%, giá trị khoảng 5.346 tỷ đồng.

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. "Chị cả" Đoàn Hoàng Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%.

Cả 3 người con của Bầu Đức đều được ông cho đi học và sinh sống tại Singapore từ khi còn rất nhỏ và đều chưa từng lộ mặt trước truyền thông.

Trong khi đó, vợ bầu Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích đã có 1 lần xuất hiện, thông qua bức ảnh do cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk đăng tải. Qua những lần chia sẻ của Bầu Đức, bà Ngọc Bích chính là hậu phương vững chắc để ông yên tâm làm việc và được thành công như ngày hôm nay.

"Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore. May là mình có bà xã lo hết mọi chuyện gia đình, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Phải nói rằng đến giờ này, về chuyện vợ con, mình sướng lắm, hạnh phúc lắm", ông nói.

Minh Quân