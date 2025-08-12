Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Con trai bí ẩn của Bầu Đức muốn chi hàng trăm tỷ đồng để đặt chân lên sàn chứng khoán

12-08-2025 - 22:03 PM | Doanh nghiệp

Nóng: Con trai bí ẩn của Bầu Đức muốn chi hàng trăm tỷ đồng để đặt chân lên sàn chứng khoán

Đoàn Hoàng Nam, người con thứ 2 của Bầu Đức vừa đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG, dự kiến số tiền cần bỏ ra là hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 12/8, Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, thông báo về việc giao dịch cổ phiếu HAG.

Cụ thể, Đoàn Hoàng Nam hiện chưa sở hữu cổ phiếu nào tại Hoàng Anh Gia Lai và đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Nếu giao dịch thành công, Đoàn Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu HAG có giá 16.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số tiền Đoàn Hoàng Nam cần chi là 437 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, trong thời gian từ 15/8 đến 13/9.

Được biết, Bầu Đức hiện sở hữu 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ 31,2%, giá trị khoảng 5.346 tỷ đồng.

Nóng: Con trai bí ẩn của Bầu Đức muốn chi hàng trăm tỷ đồng để đặt chân lên sàn chứng khoán- Ảnh 1.

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. "Chị cả" Đoàn Hoàng Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%.

Cả 3 người con của Bầu Đức đều được ông cho đi học và sinh sống tại Singapore từ khi còn rất nhỏ và đều chưa từng lộ mặt trước truyền thông.

Trong khi đó, vợ bầu Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích đã có 1 lần xuất hiện, thông qua bức ảnh do cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk đăng tải. Qua những lần chia sẻ của Bầu Đức, bà Ngọc Bích chính là hậu phương vững chắc để ông yên tâm làm việc và được thành công như ngày hôm nay.

"Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore. May là mình có bà xã lo hết mọi chuyện gia đình, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Phải nói rằng đến giờ này, về chuyện vợ con, mình sướng lắm, hạnh phúc lắm", ông nói.

Minh Quân

 

Minh Quân

antt.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
hag, bầu Đức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo Dabaco Việt Nam đăng ký bán nửa triệu cổ phiếu DBC sau đà tăng 60% trong 4 tháng

Lãnh đạo Dabaco Việt Nam đăng ký bán nửa triệu cổ phiếu DBC sau đà tăng 60% trong 4 tháng Nổi bật

Ván cờ của tỷ phú Phương Thảo tại Thái Lan: Ồ ạt tuyển 5.000 quân, tung 'át chủ bài' 50 chiếc Boeing 737 MAX định hình lại cuộc chơi

Ván cờ của tỷ phú Phương Thảo tại Thái Lan: Ồ ạt tuyển 5.000 quân, tung 'át chủ bài' 50 chiếc Boeing 737 MAX định hình lại cuộc chơi Nổi bật

Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng

Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng

20:47 , 12/08/2025
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ACV và các chủ đầu tư: Hoàn thành sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ACV và các chủ đầu tư: Hoàn thành sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025

20:26 , 12/08/2025
Một vòng nhà máy thực phẩm đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold đầu tiên tại Việt Nam

Một vòng nhà máy thực phẩm đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold đầu tiên tại Việt Nam

19:30 , 12/08/2025
Trúng thầu 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD, 'Vua đào hầm' Đèo Cả rốt ráo đưa kỹ sư sang Trung Quốc học tập, quyết tâm triển khai máy khoan hầm 'thần tốc' ở Việt Nam

Trúng thầu 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD, 'Vua đào hầm' Đèo Cả rốt ráo đưa kỹ sư sang Trung Quốc học tập, quyết tâm triển khai máy khoan hầm 'thần tốc' ở Việt Nam

17:26 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên