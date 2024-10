Nóng cuộc đua phát triển pin xe điện: Sắp có dòng pin sạc đầy chỉ trong 5 phút, ngang thời gian đổ xăng

Ảnh minh họa

Cuộc đua của các ông lớn ngành pin

Các nhà sản xuất pin xe điện trên toàn cầu đang nhắm đến một mục tiêu mới mang tính cách mạng đối với ngành công nghiệp xe điện: thời gian sạc chỉ kéo dài 5 phút, ngang bằng với thời gian mà người lái xe thường dành để đổ nhiên liệu tại các trạm.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang tìm cách thuyết phục người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe điện, thách thức lớn nhất hiện nay là khách hàng hoài nghi về thời gian sạc lâu và lo lắng về phạm vi hoạt động. Để giải quyết những vẫn đề đó, CATL và Gotion High-tech của Trung Quốc trong năm nay sẽ trình làng loại pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong vòng chưa đầy 10 phút.

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai cũng chia sẻ rằng họ coi việc sạc nhanh là điều cần thiết để thúc đẩy doanh số bán xe điện. Cơ sở hạ tầng mở rộng sẽ tăng cường sự thuận tiện cho khách hàng và các liên doanh của họ đã được thành lập với các nhà sản xuất ô tô khác để xây dựng mạng lưới sạc xe điện công suất cao trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu.

Trong khi nhiều người mua xe điện tiềm năng vẫn còn ngần ngại khi nghĩ đến sẽ dành hàng giờ tại trạm sạc, một số mẫu xe điện 800 volt đã có mặt trên thị trường có thể được tiếp nhiên liệu bằng bộ sạc Cấp 3 đến khoảng 80%, nghĩa là có thể di chuyển hàng trăm km trong vòng chưa đầy 20 phút.

Joon Park, Giám đốc tiếp thị của nhà sản xuất bộ sạc Hàn Quốc SK Signet, cho biết: “Bộ sạc siêu nhanh của chúng tôi cho phép xe điện được sạc tới 80% chỉ trong 15 phút, giúp bạn có đủ phạm vi để lái quãng đường 450km từ LA đến Las Vegas”.

Tốc độ sạc thường được đo bằng khoảng thời gian cần thiết để sạc từ 10% lên 80%, trong khi tốc độ sạc chậm lại đáng kể trong khoảng từ 80 đến 100%. Neil Beveridge, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein ở Hong Kong (TQ), lưu ý rằng các nhà sản xuất pin hàng đầu của Trung Quốc đã vượt lên trước các đối thủ Hàn Quốc trong việc sản xuất tế bào có khả năng sạc nhanh nhất.

Pin Shenxing Plus của CATL, ra mắt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh hồi đầu năm nay, hứa hẹn thời gian sạc tương đương với phạm vi hoạt động 1 km/giây, tương đương 600 km trong 10 phút.

Các nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang quyết tâm thu hẹp khoảng cách này. Goh Juh-young, Phó Chủ tịch hãng sản xuất pin Samsung SDI của Hàn Quốc chia sẻ: “Vào năm 2026, chúng tôi sẽ trình làng loại pin có thể sạc đầy trong vòng 9 phút. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là phát triển loại pin EV ngang bằng với xe động cơ đốt trong có thể đi được 600km sau 5 phút tiếp sạc”.

Rào cản

Những thách thức cản trở cột mốc 5 phút bao gồm rủi ro an toàn cao hơn, tuổi thọ pin ngắn hơn, khả năng kết nối lưới điện sẵn có và các chi phí bổ sung liên quan đến việc lắp đặt bộ sạc siêu nhanh. Ngành công nghiệp xe điện cũng đang đau đầu trước xu hướng người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe hybrid hoặc gắn bó với ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel, do động lực chuyển đổi sang sử dụng điện thuần túy đang giảm đi.

Lee Hang-koo, người đứng đầu Viện Công nghệ ô tô Jeonbuk ở Hàn Quốc cũng đưa ra lập luận rằng tuổi thọ của pin có thể bị giảm do sạc siêu nhanh quá mức.

Kim Je-young, giám đốc công nghệ của LG Energy Solution, nhà sản xuất pin không phải của Trung Quốc lớn nhất thế giới, cho biết: “Vấn đề lớn nhất khi sạc nhanh là nhiệt độ của pin. Một lý do khiến tốc độ sạc của pin Trung Quốc tăng cao là do các nhà sản xuất tập trung vào pin lithium iron phosphate hoặc LFP, loại pin ít bị quá nhiệt hơn so với pin giàu niken của các nhà sản xuất pin Hàn Quốc.

Tuần trước, LG Chem, công ty mẹ của LG Energy Solution, tuyên bố họ đã phát triển một lớp bảo vệ có độ dày bằng 100 lần sợi tóc người được thiết kế để giảm nguy cơ thoát nhiệt, nguyên nhân hàng đầu gây cháy pin.

Lee của Viện Jeonbuk cũng lưu ý rằng tốc độ sạc không phải là ưu tiên hàng đầu của nhiều chủ sở hữu xe điện. “Theo các cuộc thăm dò gần đây, người tiêu dùng cho rằng việc giảm giá xe điện và tầm hoạt động xa quan trọng hơn tốc độ sạc. Người tiêu dùng muốn thấy nhiều cơ sở sạc hơn là họ muốn thấy sạc nhanh hơn.”

“Nếu bạn nhìn vào những phương tiện hiện đại đến từ Trung Quốc, bạn có thể thấy rằng sẽ sớm đạt tiêu chuẩn để đi được 700-800 km sau 10 phút sạc. Điều đó sẽ là quá đủ đối với đại đa số người tiêu dùng và đó là lý do tại sao cuối cùng xe điện sẽ giành chiến thắng.”

