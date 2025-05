Nóng: Đã bắt được đối tượng Võ Thế Hùng

Chiều 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt được Võ Thế Hùng (43 tuổi, trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh), nghi phạm “giết người” tại xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 21/5.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 22/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) đã bắt giữ được Võ Thế Hùng khi đang lẩn trốn tại phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Hiện cơ quan công an đang đấu tranh với đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng Hùng bị bắt - Ảnh: CA Quảng Trị

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị có công văn hỏa tốc về khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm vụ án giết người. Theo đó, khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân nên Võ Thế Hùng dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung Thành (63 tuổi, trú cùng thôn). Ông Thành tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú (thôn Tân Trại 1), cách hiện trường gây án khoảng 300 mét. Thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, nghi phạm ở trần, mặc quần đùi màu đen.

Công an tỉnh Quảng Trị sau đó cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an xã, dân quân, người dân xuyên đêm tổ chức truy tìm hung thủ tại các cánh rừng, đường mòn lối mở, chốt chặn ở khu vực huyện Vĩnh Linh.