Nông dân Hải Phòng thu 25 tỷ/năm nhờ nuôi loài vật bò "nhung nhúc" dày đặc, kéo cả du khách đến vớt

27-03-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Mỗi độ nước lên, mùa rươi lại mang về nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho người dân xã Hà Đông, Hải Phòng.

Trước đây, nhiều diện tích bãi bồi tại xã Hà Đông, Hải Phòng từng bị bỏ hoang do địa hình trũng thấp, ngập nước quanh năm khiến việc canh tác lúa và hoa màu không hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, người dân đã chủ động cải tạo đồng ruộng, đầu tư hệ thống mương dẫn, cống điều tiết nước nhằm tạo môi trường thuận lợi cho rươi sinh trưởng.

Sau mỗi mùa thu hoạch, đất được cày xới, luân canh thêm một vụ lúa hữu cơ hoặc ngô, đồng thời bổ sung phân hữu cơ, trấu để cải tạo thổ nhưỡng. Nhờ đó, những vùng đất từng cằn cỗi nay trở thành “mỏ vàng” tự nhiên, cứ vào mùa lại xuất hiện rươi dày đặc. Không ít hộ còn kết hợp nuôi cáy tự nhiên trong ruộng rươi, hình thành mô hình sản xuất sinh thái khép kín, vừa tăng thu nhập vừa bảo vệ môi trường.

Năm 2019, Hợp tác xã Bảo tồn và khai thác rươi, cáy tự nhiên, chế biến nông sản sạch Vĩnh Lập được thành lập, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm. Rươi tại đây đã được công nhận OCOP, đồng thời được chế biến thành nhiều sản phẩm như chả rươi, mắm rươi, rươi kho… được thị trường ưa chuộng.

Hiện toàn xã có khoảng 200 hộ tham gia khai thác rươi trên diện tích hơn 60 ha. Dù sản lượng đầu vụ chưa cao, ước tính cả mùa đạt khoảng 80 tấn. Với mức giá trung bình khoảng 300.000 đồng/kg, tổng doanh thu mỗi năm đạt xấp xỉ 25 tỷ đồng.

Không chỉ tiêu thụ tại các chợ đầu mối, rươi Hà Đông còn được xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 60% sản lượng. Phần còn lại phục vụ nhu cầu trong nước.

Chính quyền địa phương cho biết đang xây dựng kế hoạch mở rộng vùng khai thác, đồng thời đề xuất đầu tư hạ tầng nội đồng như đường giao thông, hệ thống kênh mương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Song song đó, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái cũng được chú trọng, khuyến khích người dân không sử dụng hóa chất và hạn chế khai thác tận diệt.

Đáng chú ý, vào mùa rươi, Hà Đông còn phát triển thêm loại hình du lịch trải nghiệm. Du khách từ nhiều nơi tìm đến vùng bãi để trực tiếp tham gia vớt rươi, góp phần tạo thêm nguồn thu và quảng bá hình ảnh địa phương.

Phụng Tiên

Elon Musk dự đoán robot đông hơn người, nhưng Trung Quốc đã "nuốt chửng" 90% thị trường: Ông Phạm Nhật Vượng âm thầm tung "át chủ bài"

Elon Musk dự đoán robot đông hơn người, nhưng Trung Quốc đã "nuốt chửng" 90% thị trường: Ông Phạm Nhật Vượng âm thầm tung "át chủ bài" Nổi bật

Gần 300.000 cổ đông sở hữu cổ phiếu của Hòa Phát, tăng 50% so năm trước, 'vô địch' sàn chứng khoán Việt

Gần 300.000 cổ đông sở hữu cổ phiếu của Hòa Phát, tăng 50% so năm trước, 'vô địch' sàn chứng khoán Việt Nổi bật

Người Việt phát minh ra loại phụ gia giúp tiết kiệm 3.500 đồng mỗi lít xăng dầu

Người Việt phát minh ra loại phụ gia giúp tiết kiệm 3.500 đồng mỗi lít xăng dầu

00:05 , 27/03/2026
Tiết lộ từ Coca-Cola: Một chỉ số của Việt Nam thấp kinh ngạc, xếp sau Campuchia

Tiết lộ từ Coca-Cola: Một chỉ số của Việt Nam thấp kinh ngạc, xếp sau Campuchia

00:05 , 27/03/2026
Tổng thầu trả lương công nhân 25 triệu/tháng được chọn làm siêu dự án 91.000 tỷ của Vinhomes

Tổng thầu trả lương công nhân 25 triệu/tháng được chọn làm siêu dự án 91.000 tỷ của Vinhomes

00:02 , 27/03/2026
'Ông lớn' nông sản phía Nam và tập đoàn Đức bắt tay số hóa toàn diện, đưa rau quả Việt Nam lên bàn ăn Âu Mỹ

'Ông lớn' nông sản phía Nam và tập đoàn Đức bắt tay số hóa toàn diện, đưa rau quả Việt Nam lên bàn ăn Âu Mỹ

22:13 , 26/03/2026

