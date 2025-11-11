Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: FTSE công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam và tỷ trọng dự kiến khi nâng hạng

11-11-2025 - 11:02 AM | Thị trường chứng khoán

Các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ chỉ số FTSE Frontier Index và gia nhập vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

FTSE Russell vừa công bố báo cáo liên quan tới kế hoạch phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Tổ chức này cho biết kỳ đánh giá trung gian vào tháng 3/2026 nhằm đảm bảo hạ tầng thị trường đáp ứng chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc mở rộng quyền truy cập qua các quỹ đầu tư toàn cầu. Việc tái phân loại diễn ra theo nhiều giai đoạn, đồng thời các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ chỉ số FTSE Frontier Index và gia nhập vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng . Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

FTSE Russell đưa ra danh mục các cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND.

Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024 và có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt. Chi tiết về việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ được thông báo vào tháng 3/2026, sau khi tham khảo ý kiến của các Ủy ban Cố vấn FTSE Russell và các bên tham gia thị trường, và được Hội đồng Quản trị FTSE Russell Index phê duyệt cuối cùng

Từ tháng 9/2026, Việt Nam sẽ thuộc khu vực “Asia Pacific ex Japan ex China” trong các kỳ rà soát. Các điều kiện về thanh khoản, quy mô, và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu sẽ tiếp tục được giám sát trong giai đoạn chuyển tiếp.

FTSE Russell khẳng định đây là bước tiến quan trọng, nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, đồng thời mở đường thu hút mạnh dòng vốn đầu tư tổ chức từ các quỹ theo dõi chỉ số toàn cầu của FTSE Russell vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

