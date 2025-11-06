NÓNG: Hé lộ mâu thuẫn khiến nam sinh lớp 8 ở Lào Cai gây thương tích, rồi đẩy bạn xuống hồ!

Ngày 5/11/2025, tại khu vực bờ hồ Cung Thiếu nhi (tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, TP. Lào Cai) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng giữa hai học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, khiến một em bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Yên Bái tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo thông tin mới nhất từ báo Lào Cai, kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai học sinh liên quan là V.T.Đ. và N.L.T., cùng học lớp 8E của trường. Trong quá trình học tập, giữa hai em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do N.L.T. nhiều lần trêu chọc và có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của Đ.. Giáo viên chủ nhiệm đã biết sự việc và từng phối hợp với phụ huynh để hòa giải, tuy nhiên mâu thuẫn chưa được chấm dứt.

Đến sáng ngày 5/11, N.L.T. tiếp tục trêu đùa và giấu sách vở của bạn. Bực tức, sau khi ăn trưa, V.T.Đ. mang theo một con dao gọt hoa quả trong cặp, định mang đến trường buổi chiều.

Khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi tan học, cả hai hẹn nhau ra khu vực hồ Cung Thiếu nhi để "nói chuyện". Trong lúc lời qua tiếng lại, Đ. không kiềm chế được, đã rút dao trong cặp đâm nhiều nhát vào vùng lưng và vai của T., rồi đẩy nạn nhân xuống hồ trước khi rời khỏi hiện trường.

May mắn, người dân gần đó phát hiện và kịp thời cứu N.L.T. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Hiện sức khỏe của em đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của V.T.Đ. thể hiện rõ ý định tước đoạt mạng sống người khác, có dấu hiệu của tội "Giết người". Tuy nhiên, do Đ. mới 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

