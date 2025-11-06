Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an

06-11-2025 - 21:53 PM | Sống

Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an

Do chủ quan, không kiểm tra kỹ cặp nhẫn vàng khi giao dịch, 1 người ở xã Quảng Oai Hà Nội đã bị lừa.

Mới đây, Công an xã Quảng Oai, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo mua vàng giả. Theo đó, vào sáng ngày 22/10/2025, xuất hiện một đôi nam nữ mang một cặp nhẫn vàng đến địa bàn thôn Hưng Đạo, xã Quang Oai. Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 02 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó vàng giả.Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an- Ảnh 1.

Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và các chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc không nên mua các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận người dân hoặc tiệm vàng, giả vờ có dây chuyền hoặc nhẫn vàng cần bán gấp với giá rẻ hơn thị trường. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật”. Khi kiểm tra lại, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại được mạ vàng tinh vi.

Các cửa hàng cũng nâng cao cảnh giác, sử dụng các loại máy chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hay bút thử vàng trôi nổi. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội

Giá vàng giảm, người phụ nữ ở Hà Nội vội đem bán, lưỡng lự một chút đã “bay” 200 triệu đồng
Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an- Ảnh 3.


Minh Ánh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi

Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi Nổi bật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Khi người trẻ Việt Nam - Ấn Độ cùng “cất cánh” kiến tạo đổi mới

Khi người trẻ Việt Nam - Ấn Độ cùng “cất cánh” kiến tạo đổi mới

21:30 , 06/11/2025
Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp được Thần tài độ trì, đã giàu lại càng giàu hơn, 1 con giáp thận trọng

Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp được Thần tài độ trì, đã giàu lại càng giàu hơn, 1 con giáp thận trọng

21:24 , 06/11/2025
Ai nấu ăn thì khổ? Thứ này trong bếp âm thầm thải ra chất gây ung thư!

Ai nấu ăn thì khổ? Thứ này trong bếp âm thầm thải ra chất gây ung thư!

21:00 , 06/11/2025
Ngày nào con cũng lén chạy qua nhà ông nội, bà mẹ Hà Nội phát hiện sự thật đau lòng: “Bố mẹ sai quá sai!”

Ngày nào con cũng lén chạy qua nhà ông nội, bà mẹ Hà Nội phát hiện sự thật đau lòng: “Bố mẹ sai quá sai!”

20:39 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên