Đôi nam nữ bán 2 cây vàng giá 282 triệu đồng, vừa đi khỏi thì người mua báo công an

Mới đây, Công an xã Quảng Oai, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo mua vàng giả. Theo đó, vào sáng ngày 22/10/2025, xuất hiện một đôi nam nữ mang một cặp nhẫn vàng đến địa bàn thôn Hưng Đạo, xã Quang Oai. Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 02 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó vàng giả.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và các chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc không nên mua các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận người dân hoặc tiệm vàng, giả vờ có dây chuyền hoặc nhẫn vàng cần bán gấp với giá rẻ hơn thị trường. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật”. Khi kiểm tra lại, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại được mạ vàng tinh vi.

Các cửa hàng cũng nâng cao cảnh giác, sử dụng các loại máy chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hay bút thử vàng trôi nổi. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội



