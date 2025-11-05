Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tìm đối tượng ăn mặc bảnh bao đi cướp tiệm vàng ở TP HCM

05-11-2025 - 13:10 PM | Sống

Hai đối tượng có chủ đích vào tiệm vàng để cướp nên xe máy đã được bọn chúng tháo biển số.

Sáng 5-11, cơ quan chức năng TP HCM tiếp tục truy tìm 2 đối tượng cướp tại tiệm vàng P.T.P ở phường An Phú, TP HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ tiệm vàng P.T.P cho biết chiếc nhẫn mà đối tượng cướp ngày hôm qua có trị giá 1 cây vàng (tương đương 138 triệu đồng).

Truy tìm đối tượng ăn mặc bảnh bao đi cướp tiệm vàng ở TP HCM- Ảnh 1.

Đối tượng ăn mặc bảnh bao đi cướp tiệm vàng

Theo người này, cả 2 đối tượng đã có chủ đích vào tiệm vàng để cướp nên xe máy đã bị bọn chúng tháo biển số. Hành động một cách chớp nhoáng nên nhân viên bảo vệ của tiệm vàng chỉ đuổi theo được một đoạn là mất dấu.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trưa ngày 4-11, tại tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP HCM (trước là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), một nam thanh niên bịt khẩu trang, đeo kính vào tiệm hỏi mua vàng.

Clip ghi lại cảnh đối tượng vào tiệm vàng rồi cướp chiếc nhẫn trị giá 1 cây vàng

Sau khi thăm dò một lúc, đối tượng kêu chủ tiệm cho xem chiếc nhẫn size to.

Vừa cầm chiếc nhẫn, đối tượng nhanh chân bỏ chạy ra ngoài leo lên xe đồng bọn chờ sẵn.

Hãy dừng ngay 6 thói quen tiết kiệm này, chúng đang âm thầm cướp đi sức khỏe gia đình bạn

Theo Thanh Thảo

Người Lao động

