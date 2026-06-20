NÓNG: Iran lại tuyên bố đóng eo biển Hormuz

Theo New York Post, Iran ngày 19-6 thông báo tiếp tục đóng eo biển Hormuz thay vì cử phái đoàn đến Thụy Sĩ để tiến hành vòng đàm phán hạt nhân đầu tiên với Mỹ theo lịch trình đã được thống nhất trước đó.

Trong tuyên bố phát trên các kênh liên lạc hàng hải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký hôm 18-6.

Theo IRGC, việc Israel chưa rút khỏi Lebanon, lệnh phong tỏa trên biển chưa được dỡ bỏ hoàn toàn và quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại vùng Vịnh chưa đáp ứng các điều kiện then chốt của thỏa thuận.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cầm bản ghi nhớ sau lễ ký kết tại Tehran ngày 18-6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

Vì vậy, Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi các yêu cầu này được đáp ứng.

IRGC cũng cảnh báo tất cả tàu thuyền không nên tiến vào khu vực vì lý do an toàn, đồng thời tuyên bố bất kỳ phương tiện nào phớt lờ chỉ thị đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã chính thức chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng đối với các cảng của Iran.

Tuy nhiên, phía Tehran cho rằng việc dỡ bỏ này vẫn chưa "hoàn toàn", song không giải thích cụ thể.

Thông báo của IRGC được đưa ra chỉ vài giờ sau khi vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ trong ngày 19-6 bị hủy. Đến nay, Washington vẫn chưa nêu lý do của việc hoãn cuộc gặp.