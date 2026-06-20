Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Iran lại tuyên bố đóng eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Tehran tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và không tham gia vòng đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Thụy Sĩ như dự kiến.

Theo New York Post, Iran ngày 19-6 thông báo tiếp tục đóng eo biển Hormuz thay vì cử phái đoàn đến Thụy Sĩ để tiến hành vòng đàm phán hạt nhân đầu tiên với Mỹ theo lịch trình đã được thống nhất trước đó.

Trong tuyên bố phát trên các kênh liên lạc hàng hải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký hôm 18-6.

Theo IRGC, việc Israel chưa rút khỏi Lebanon, lệnh phong tỏa trên biển chưa được dỡ bỏ hoàn toàn và quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại vùng Vịnh chưa đáp ứng các điều kiện then chốt của thỏa thuận. 

NÓNG: Iran lại tuyên bố đóng eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cầm bản ghi nhớ sau lễ ký kết tại Tehran ngày 18-6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

Vì vậy, Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi các yêu cầu này được đáp ứng.

IRGC cũng cảnh báo tất cả tàu thuyền không nên tiến vào khu vực vì lý do an toàn, đồng thời tuyên bố bất kỳ phương tiện nào phớt lờ chỉ thị đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã chính thức chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng đối với các cảng của Iran. 

Tuy nhiên, phía Tehran cho rằng việc dỡ bỏ này vẫn chưa "hoàn toàn", song không giải thích cụ thể.

Thông báo của IRGC được đưa ra chỉ vài giờ sau khi vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ trong ngày 19-6 bị hủy. Đến nay, Washington vẫn chưa nêu lý do của việc hoãn cuộc gặp.

Theo Tường Như

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm

Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm Nổi bật

Huy động 19 triệu mét khối vật liệu có thể lấp đầy 7.500 bể bơi, xây đập cao gần 250 mét giữa sa mạc, 'máy' phát điện khổng lồ sản lượng 1,9 tỷ kWh sắp hoạt động

Huy động 19 triệu mét khối vật liệu có thể lấp đầy 7.500 bể bơi, xây đập cao gần 250 mét giữa sa mạc, 'máy' phát điện khổng lồ sản lượng 1,9 tỷ kWh sắp hoạt động Nổi bật

Quốc hội Cuba thông qua loạt cải cách kinh tế quy mô lớn nhất nhiều thập kỷ

Quốc hội Cuba thông qua loạt cải cách kinh tế quy mô lớn nhất nhiều thập kỷ

21:52 , 20/06/2026
Va chạm tàu hỏa ở Anh khiến gần 100 người thương vong

Va chạm tàu hỏa ở Anh khiến gần 100 người thương vong

21:31 , 20/06/2026
Mỹ hết kiên nhẫn với đồng minh thân nhất Trung Đông

Mỹ hết kiên nhẫn với đồng minh thân nhất Trung Đông

21:28 , 20/06/2026
Trung Quốc xây siêu đập 168 tỷ USD trên ‘Nóc nhà thế giới’, gấp 3 Tam Hiệp: Quốc gia hạ nguồn thấp thỏm

Trung Quốc xây siêu đập 168 tỷ USD trên ‘Nóc nhà thế giới’, gấp 3 Tam Hiệp: Quốc gia hạ nguồn thấp thỏm

20:08 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên