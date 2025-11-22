Nông nghiệp Hoà Phát (HPA): IPO 30 triệu cổ phiếu giá 41.900 đồng/cp

Ngày 19.11.2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (mã CK: HPA).

Nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 24.11.2025 đến muộn nhất 16h00 ngày 15.12.2025 thông qua Đại lý phân phối chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đơn vị tư vấn IPO độc quyền & nhà phân phối chính cho thương vụ này. Ngay sau khi mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO HPA, nhà đầu tư có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng trên Vietcap App.

Theo đó, nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 14,25 triệu cổ phiếu (tương đương không quá 5% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Khi đăng ký, nhà đầu tư đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua.

Doanh nghiệp cũng dự kiến niêm yết cổ phiếu HPA trên HoSE ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Thương vụ IPO của HPA được thị trường quan tâm khá sôi nổi, bởi đây là cổ phiếu hiếm hoi không phải lĩnh vực tài chính - có kế hoạch bước chân vào sân chơi niêm yết. Ngoài ra, thương hiệu "Hoà Phát" tạo được sự nhận diện tốt trong cộng đồng nhà đầu tư về sự tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, khả năng mở rộng tăng trưởng và vững vàng qua các chu kỳ kinh tế.

Với quy mô, sức cạnh tranh "đáng gờm" trên đường đua nông nghiệp và vị thế lẫn lợi thế của hệ sinh thái Tập đoàn Hòa Phát; cộng hưởng vai trò lớn từ đơn vị tư vấn IB hàng đầu - Chứng khoán Vietcap; thị trường đang mong chờ được chứng kiến thêm một thương vụ "dấu ấn" trong năm nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất HPA, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận hơn 6.259 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 1.690 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp gần 27%. Lợi nhuận sau thuế hơn 1.297 tỷ đồng, tương ứng biên LNST 19,8%.

Các chỉ số tài chính của HPA đang được nhìn nhận khá tích cực, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản gần 4.519 tỷ đồng và gần như không có nợ ròng.

Vốn chủ sở hữu của HPA là 2.919 tỷ đồng, vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, giả định IPO thành công 100% thì vốn chủ sở hữu có thể tăng lên gần 4.200 tỷ đồng và vốn điều lệ là 2.850 tỷ đồng. So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành về hiệu quả sinh lời, HPA vượt trội ở ROA, ROE.

Lợi nhuận dự kiến của HPA năm 2025 là khoảng 1.500 tỷ đồng, tương ứng EPS trước phát hành năm nay khoảng 5.900 đồng/cp. So với giá IPO thì định giá P/E trước phát hành (pre-money) khoảng 7,1 lần, thuộc nhóm thấp nhất ngành, gần như ngang với DBC, dù các chỉ số tài chính của HPA (bao gồm biên lợi nhuận sau thuế, ROE, nợ ròng/VCSH) tốt hơn nhiều so với các công ty cùng ngành Trong các năm trở lại đây, HPA đã tiến hành chi trả cổ tức lần lượt là 1.016, 3.724 đồng/cổ phiếu trong các năm 2023, 2024, và dự kiến là 5.249 đồng/cổ phiếu năm 2025. Công ty dự kiến sẽ duy trì mức cổ tức cao trong các năm tương lai nhờ hoạt động kinh doanh ổn định.

Với tình hình tài chính vứng mạnh, chính sách cổ tức tiền mặt cao, tư duy kinh doanh và quản trị doanh nghiệp bài bản, Nông Nghiệp Hòa Phát là gương mặt sáng giá trong danh mục của các nhà đầu tư. Đợt IPO tới đây của HPA được dự kiến sẽ rất hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.