Nóng: Người dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cần biết ngay thông tin này

Tính đến 16 giờ ngày 22/11/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo nhanh tình hình giao thông.

Lĩnh vực đường bộ, do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến nay vẫn còn 13 vị trí tắc đường, ngập nước.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi còn 1 vị trí trên đường Trường Sơn Đông tắc giao thông do sạt lở ta luy dương tại Km158+450, dự kiến đến 18h ngày 22/11/2025 thông xe 01 làn (hiện các phương tiện đi theo đường tránh của địa phương).

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người thường trực tại các vị trí sạt lở ta luy dương để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Địa phận TP Đà Nẵng còn 1 QL.4E tắc giao thông do sạt lở.

Địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn 7 vị trí trên QL.27C tắc giao thông do sạt lở. Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên QL.27C (đèo Khánh Lê) từ ngày 17/11/2025 và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt theo 2 hướng.

Hướng 1 tTừ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt. Hướng 2 từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 4 vị trí gồm 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương trên đoạn Km65- Km71 Quốc lộ 27C. 2 vị trí gây tắc giao thông tại Km262+400 - Km262+520; Km226+630 Km262+650 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m. Hiện nay địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo QL.20, QL.27 và đường ĐT.725.

Còn 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương Km47+252 - Km54+00 Quốc lộ 28.

Ở lĩnh vực đường sắt, theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tình hình đến15h30 ngày 22/11/2025 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa thiệt hại làm ách tắc giao thông. Cụ thể các tuyến đường bị thiệt hại gồm tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn; tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM.

Về vận tải, Bộ Xây dựng cho biết ngừng chạy 33 đoàn tàu khách, thiệt hại 5,3 tỷ tiền hàng hóa, nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường.

Ở lĩnh vực hàng không, tại cảng hàng không Tuy Hoà, hiện tại các hệ thống trên khu bay (trừ đài LOC vẫn đang phải dừng hoạt động để sửa chữa) và nhà ga hành khách đã đủ điều kiện để CHK Tuy Hoà hoạt động khai thác trở lại từ 12h ngày 21/11/2025. Đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo tiếp theo.

Còn lĩnh vực hàng hải và đường thủy, các hoạt động hàng hải và đường thủy diễn ra bình thường.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai và công điện về tiếp tục tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh cần chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.