NÓNG: Tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

02-10-2025 - 10:35 AM | Sống

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị tạm đình chỉ công tác, sau khi xảy ra vụ việc 40 học sinh Trường PTDT Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì nghi ngộ độc.

Sáng 2-10, nguồn tin Báo Người Lao Động xác nhận UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo UBND xã Kim Ngân, quyết định được đưa ra nhằm ổn định tình hình, đảm bảo học sinh trở lại lớp học bình thường.

Ông Đặng Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, việc tạm đình chỉ xuất phát từ bức xúc của phụ huynh và dư luận liên quan tới cách xử lý của bà Đỗ Thị Hồng Huế trong sự việc 75 học sinh không đến lớp, liên quan đến việc bà Huế phụ trách suất ăn bán trú.

"Về các vấn đề khác, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới có căn cứ xử lý" – ông Dương nói.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, phụ huynh đã đưa toàn bộ học sinh trở lại trường, ổn định việc học tập.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày tại trường, nhiều em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường. Trong số 75 học sinh có biểu hiện bất thường, 40 em phải nhập viện, số còn lại theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Vụ việc càng thu hút chú ý khi xuất hiện thông tin Phó Hiệu trưởng H. ngăn cản việc đưa học sinh đi viện. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và theo dõi sức khỏe các em.

Các em học sinh nhập viện sau khi bị ngộ độc thực phẩm

Phó Hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì "cầm nhầm" điện thoại

Theo hồ sơ báo Người Lao Động có được, tháng 10-2023, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (cũ) đã ra quyết định kỷ luật bà Đỗ Thị Hồng Huế bằng hình thức khiển trách trong thời hạn 12 tháng. Nguyên nhân, bà Huế bị Công an huyện thời điểm đó - xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác".

Sự việc xuất phát từ việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "cầm nhầm" một chiếc điện thoại của người dân tại quán ăn ở thị trấn Kiến Giang (cũ). Sau khi chủ nhân trình báo, cơ quan công an vào cuộc xác minh, bà Huế mới thừa nhận rồi trả lại tài sản cho khổ chủ và bị lập biên bản xử phạt sau đó.

Theo Hoàng Phúc

Người Lao động

