'Nóng' tin đồn IPO công ty con, cổ phiếu ngân hàng tăng vọt

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm thị trường với VPB tăng trần. Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa ban hành nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, công ty chưa công bố chi tiết các nội dung xin ý kiến.

Cùng lúc đó, trên các diễn đàn tài chính xuất hiện thông tin VPBankS sẽ IPO trong quý IV/2025. Bloomberg cũng dẫn nguồn tin cho biết, Ngân hàng VPBank đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho công ty chứng khoán trực thuộc, có thể triển khai ngay trong quý IV. Diễn biến này nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường. Cổ phiếu VPB tăng kịch trần lên 34.200 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán.

Hoạt động IPO tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục ghi nhận các thương vụ mới. Tháng 5 vừa qua, Vinpearl (mã VPL), công ty dịch vụ lưu trú thuộc Vingroup (mã VIC), đã chính thức niêm yết trên HoSE sau khi huy động khoảng 5.000 tỷ đồng từ đợt IPO hồi tháng 2. CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng vừa mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO từ hôm nay.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh.

Đại diện khác của nhóm ngân hàng là HDB cũng có thời điểm lên mức giá trần, đóng cửa tăng 6,6% lên 32.500 đồng/cổ phiếu. LPB cũng tiến sát mức trần. Các mã ACB, TPB tăng trên 5%. Cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc xanh.

Sau phiên điều chỉnh đầu tiên, sắc xanh hôm nay cũng trở lại áp đảo ở nhiều nhóm ngành, trong đó có chứng khoán. VDS, BSI tăng trần. Các mã đầu ngành, thanh khoản cao như SSI, VND, SHS, HCM… đều tăng giá.

Nhóm chứng khoán, dầu khí vẫn duy trì sức hút ở một số cổ phiếu, dòng tiền chảy mạnh kéo cổ phiếu tăng trần. Nhóm dầu khí có BSR, PET tăng trần. Trong khi loạt mã bất động sản KBC, HAR, HPX, CII, DIG tăng hết biên độ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,83 điểm (1,09%) lên 1.654,2 điểm. HNX-Index tăng 0,91% lên 286,45 điểm. UPCoM-Index tăng 0,74% lên 109,78 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, đặc biệt tăng nhanh trong phiên chiều, đẩy giá trị giao dịch HoSE lên gần 54.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.527 tỷ đồng, tập trung vào MWG, KDH, HPG, FPT, VIC, VPB…