Nóng: Tượng 'cha đẻ' Bitcoin sắp về Việt Nam

Hình ảnh quảng bá sự kiện ra mắt tượng Satoshi tại Việt Nam do VBA đăng tải.

Thông tin từ Hiệp hội Blockhain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, ngày 9/9 tới đây, tổ chức này kết hợp cùng Công ty 1Matrix ra mắt Blockchain Gallery.

Blockchain Gallery là không gian giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, nơi công chúng có thể chiêm ngưỡng bộ tranh sơn dầu đầy sáng tạo, kể lại hành trình phát triển của blockchain từ khối Genesis đến ngày nay.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của Tượng Satoshi tại Việt Nam - quốc gia thứ 5 có tượng Satoshi trên thế giới. Tượng Satoshi là biểu tượng tri ân người khai sinh Bitcoin và khẳng định tinh thần minh bạch, tự do mà blockchain đại diện.

Cùng dịp này, VBA cũng công bố sự ra đời của Quỹ Satoshi Việt Nam, lấy cảm hứng từ satoshi.museum. Quỹ mang sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của blockchain, thúc đẩy giáo dục và phổ cập kiến thức cho thế hệ trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời triển khai các chương trình xã hội – môi trường gắn với tinh thần minh bạch và phát triển bền vững.

Hồi giữa tháng 7, trên trang cá nhân, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch HĐQT CTCP 1Matrix cho biết công ty này đã quyết định đặt bức tượng Satoshi Nakamoto trị giá 1 BTC về Việt Nam, nhân dịp Bitcoin vượt 120.000 USD.

Ở thời điểm đó, bức tượng Satoshi Nakamoto của công ty 1Matrix đặt về có giá tương ứng 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Satoshi Nakamoto – cái tên bí ẩn đại diện cho cá nhân hoặc nhóm người đứng sau sự ra đời của Bitcoin – đã công bố bản Whitepaper vào ngày 31/10/2008, đồng thời phát triển phần mềm mã nguồn mở Bitcoin Core (trước đây gọi là Bitcoin-Qt), mở đường cho cộng đồng toàn cầu tiếp cận và sử dụng Bitcoin.

Hiện nhiều quốc gia đã dựng tượng tưởng niệm nhân vật ẩn danh này. Bức tượng đầu tiên và cũng nổi bật nhất được đặt tại Công viên Graphisoft ở thủ đô Budapest (Hungary) vào tháng 9/2021. Tác phẩm bằng đồng và nhôm này được xây dựng nhờ sự đóng góp từ cộng đồng tiền mã hóa tại Hungary.

Ngoài Hungary, tượng Satoshi Nakamoto còn xuất hiện ở Lugano (Thụy Sĩ), Tokyo (Nhật Bản) và El Zonte (El Salvador).

Tính đến năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản số, nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận tiền mã hóa. Trong giai đoạn 2022–2023, tổng dòng vốn giao dịch tài sản số đổ vào Việt Nam vượt 100 tỷ USD, đưa nước ta lên vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị giao dịch trên các sàn tập trung.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn sở hữu lợi thế về nhân lực công nghệ. Với vị thế Top 6 thế giới trong lĩnh vực gia công phần mềm và lực lượng hơn 500.000 kỹ sư lập trình, đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển hạ tầng dịch vụ blockchain trong nước.

