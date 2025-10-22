Noo Phước Thịnh mất quyền biểu diễn 8 bài hit

Drama bản quyền ồn ào nhất Vbiz

Nhắc đến ồn ào bản quyền ở showbiz Việt, chắc chắn không thể nào bỏ qua lùm xùm tốn giấy mực giữa Noo Phước Thịnh và hit-maker Đỗ Hiếu. Ồn ào bắt đầu vào tháng 10/2023 khi Đỗ Hiếu - nhạc sĩ, producer từng được mệnh danh là “ông trùm tạo hit” bất ngờ đăng thông báo yêu cầu Noo Phước Thịnh ngừng biểu diễn, khai thác và sử dụng 8 ca khúc gắn liền với tên tuổi mình. 8 ca khúc gồm Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay và Như Phút Ban Đầu. Đây đều là những bản hit từng giúp Noo trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất V-pop giai đoạn 2014 - 2018.

Theo phía Đỗ Hiếu, hợp đồng độc quyền khai thác và biểu diễn các ca khúc này giữa anh và ê-kíp Noo Phước Thịnh đã hết hạn từ lâu. Dù vậy, trong nhiều năm qua, Noo vẫn tiếp tục hát và biểu diễn những bản nhạc ấy ở các sự kiện thương mại mà không tái ký, thương lượng hay thỏa thuận lại với tác giả. Nhạc sĩ khẳng định đã chủ động liên hệ nhưng không nhận được phản hồi, khiến anh cảm thấy bị xem nhẹ và không được tôn trọng.

Ngày 28/10/2023, Đỗ Hiếu chính thức tuyên bố trên mạng xã hội yêu cầu Noo Phước Thịnh chấm dứt toàn bộ hành vi biểu diễn và khai thác 8 ca khúc nói trên, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng số. Thông báo này nhanh chóng gây bão, không chỉ bởi mối quan hệ gắn bó giữa hai người mà còn bởi tác động lớn đến sự nghiệp của một ca sĩ hạng A như Noo.

Đến ngày 1/11/2023, Đỗ Hiếu tiếp tục xác nhận với truyền thông về việc cấm hát, khẳng định quyền tác giả của mình bị xâm phạm. Một ngày sau đó, Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng, cho rằng bản thân “không hát chùa”. Nam ca sĩ giải thích, trong mỗi show diễn, đơn vị tổ chức đều thực hiện xin phép và đóng tác quyền thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Anh cho rằng đây là quy trình hợp pháp, và Đỗ Hiếu vẫn đã nhận tác quyền thông qua trung tâm này. Tuy nhiên, Noo vẫn bày tỏ sự tôn trọng trước quyết định của Đỗ Hiếu và cho biết sẽ tạm ngừng hát các ca khúc đó trong thời gian tới.

Về mặt pháp lý, nhạc sĩ Đỗ Hiếu hoàn toàn có quyền yêu cầu chấm dứt, khởi kiện hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được hành vi xâm phạm bản quyền. Với Noo, đây là cú đánh mạnh vào danh mục biểu diễn của anh, khi phần lớn những “signature songs” trong sự nghiệp đều nằm trong danh sách bị cấm. Không chỉ ảnh hưởng đến các đêm diễn, sự việc còn tạo ra làn sóng tranh luận về nhận thức bản quyền trong giới ca sĩ Việt.

Từng là “cặp bài trùng” trong âm nhạc, Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu một thời tạo nên chuỗi thành công vang dội, đưa Noo từ hình ảnh “hoàng tử Vpop” trở thành ca sĩ biểu tượng của dòng nhạc pop hiện đại. Sau ồn ào, mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu trở nên khó cứu vãi. Nhiều lần, cả hai công khai mỉa mai nhau trên mạng xã hội. “Tôi không cùng đẳng cấp với anh ấy nên không thể làm bạn,” Đỗ Hiếu từng chia sẻ thẳng thắn sau khi công bố việc cấm Noo Phước Thịnh hát 8 ca khúc nổi tiếng.

Đằng sau ồn ào, câu chuyện của Noo và Đỗ Hiếu không chỉ là tranh chấp giữa hai cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh về ý thức bản quyền trong môi trường âm nhạc Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, Noo Phước Thịnh đã mất quyền biểu diễn 8 bản hit gắn liền với tên tuổi suốt gần một thập kỷ. Noo Phước Thịnh cũng thẳng thắn đối diện với vấn đề này. Mỗi khi có người yêu cầu Noo Phước Thịnh biểu diễn ca khúc nằm trong danh mục bị cấm, anh sẽ từ chối thẳng thừng.

Sự nghiệp Noo Phước Thịnh hậu ồn ào

Sau drama bản quyền với Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh trở lại với MV Đùa Anh Đau Đấy vào tháng 7/2024. Sản phẩm được đánh giá có phần hình ảnh chỉn chu, âm nhạc bắt tai nhưng lại không quá ấn tượng về mặt thành tích.

Noo Phước Thịnh trở lại với MV Đùa Anh Đau Đấy vào tháng 7/2024

Dù vậy, Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên đắt show bậc nhất. Ở mảng biểu diễn, Noo Phước Thịnh tiếp tục góp mặt đều đặn trong các chương trình âm nhạc lớn. Tết 2025, Noo Phước Thịnh chiếm lĩnh top trending khi kết hợp cùng Phát Huy T4 trong Khổ Quá Thì Về Mẹ Nuôi. Ở Vbiz, Noo Phước Thịnh phát huy phong độ với dòng nhạc ballad hay nhạc Tết, kết hợp với nhạc sĩ trẻ vẫn dễ dàng gây sốt.

Tết 2025, Noo Phước Thịnh chiếm lĩnh top trending khi kết hợp cùng Phát Huy T4 trong Khổ Quá Thì Về Mẹ Nuôi

Cũng trong giai đoạn này, Noo Phước Thịnh tổ chức hai chương trình quy mô riêng: Noo’s Special Night (2024) - showcase thân mật tại TP.HCM và Noo’s Chill Night: The Concert (2025) tại Đà Lạt, quy tụ hơn 6.000 khán giả. Sự trở lại bằng concert cá nhân sau 8 năm được xem là dấu mốc khẳng định Noo vẫn là một trong những ca sĩ có sức hút sân khấu lớn nhất Vpop. Trong tháng Đại lễ 2/9, Noo Phước Thịnh được các đơn vị sản xuất tin tưởng và giao trọng trách biểu diễn tại những sự kiện lớn mang tầm quốc gia.

Noo’s Chill Night: The Concert tại Đà Lạt quy tụ hơn 6.000 khán giả

Dù ồn ào bản quyền khiến Noo Phước Thịnh ít nhiều bị ảnh hưởng, không thể phủ nhận rằng anh vẫn là một trong số ít ca sĩ Việt duy trì được phong độ qua nhiều giai đoạn, sở hữu lượng khán giả trung thành và khả năng làm mới hình ảnh mỗi lần xuất hiện. Tuy không còn ở thời kỳ cứ ra nhạc là hit, nhưng với cách anh nỗ lực giữ chất lượng và đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc, Noo Phước Thịnh vẫn được xem là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng nhất Vpop hiện tại.