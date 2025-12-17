Nộp 100 tỉ đồng, bà chủ Quốc Cường Gia Lai vẫn bị "đóng băng" nhiều tài sản

Trong vụ án xảy ra tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai). Ảnh: M.K..

Theo Cơ quan điều tra, đến nay các bị can và gia đình họ đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng hơn 413 tỉ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).

Bị xác định phạm tội với số tiền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 297 tỉ đồng, gia đình bị can Nguyễn Thị Như Loan đã nộp số tiền 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Cơ quan điều tra tạm ngừng giao dịch đối với một số bất động sản của bà chủ Công ty Quốc Cường Gia Lai như: Bất động sản tại Long An, bất động sản tại 26 Trần Quốc Thảo (TPHCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Trường hợp xác định các bị can đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị TAND TPHCM xem xét, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị can theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định UBND TPHCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng tại thời điểm ban hành quyết định giao đất (25-3-2010), Công ty Phú Việt Tín chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; vị trí khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết được duyệt, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nên việc giao đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, trách nhiệm này thuộc về những cá nhân là Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT cũ), Nguyễn Như Bình (nguyên Phó trưởng phòng Đăng ký và kinh tế và đất Sở TN-MT cũ), Bùi Duy Bảo Ngọc (nguyên chuyên viên phòng Đăng ký và kinh tế đất Sở TN-MT), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Vũ Ngọc Hồng (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM).

Hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu của tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" nhưng đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, quá trình điều tra có lời khai của bị can Đặng Phước Dừa về việc bị can này đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho các ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát.

Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị can Dừa, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Vì vậy Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân thuộc UBND TPHCM và các đơn vị trực thuộc gồm các ông: Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Trần Chí Dũng (nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc), Tạ Quang Vinh (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính), quá trình điều tra có lời khai của bị can Dừa về việc bị can này đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất khi giải quyết các thủ tục liên quan dự án song không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Vì vậy, Cơ quan điều tra xác định, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.