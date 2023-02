Novaland cân nhắc khả năng bán bớt tài sản

“Novaland đang làm việc với các đơn vị tư vấn tài chính để tiến hành kế hoạch tái cơ cấu toàn diện bao gồm (1) đàm phán với chủ nợ và trái chủ để cơ cấu lại lịch trả nợ, (2) tập trung phát triển các dự án trọng điểm và (3) cân nhắc khả năng bán bớt tài sản” – Đây là thông tin được cập nhật tại Báo cáo phân tích của CTCK Bản Việt (VCSC) sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Đầu tư Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) diễn ra vào ngày 10/02.

Tuy nhiên, VCSC cho biết Novaland không công bố thêm thông tin về quá trình tái cơ cấu.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong 3 tháng qua

BCTC hợp nhất quý 4/2022 của Novaland cho biết, doanh thu thuần đạt 3.244 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 239 tỷ đồng – giảm 71%. Theo VCSC, LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giảm mạnh so với cùng kỳ do (1) số lượng bàn giao dự án ít hơn, (2) biên lợi nhuận gộp giảm từ 44,9% trong quý 4/2021 còn 33,6% trong quý 4/2022 và (3) chi phí thuế thực cao (mức thuế suất thực là 67,5% vào quý 4/2022 so với 36,9% vào quý 4/2021).



Cả năm 2022, doanh thu thuần của Novaland đạt 11,1 nghìn tỷ đồng – giảm 25%, chủ yếu nhờ bàn giao tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. Mặc dù LN từ HĐKD giảm 47% do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cao, LNST sau lợi ích CĐTS của Novaland chỉ giảm 30%, còn 2,3 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi thu nhập tài chính tăng so với cùng kỳ đạt 5 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ lãi thoái vốn trong quý 2-quý 3/2022 và lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Vào thời điểm cuối năm 2022, backlog chưa thực hiện của Novaland là 10,4 tỷ USD - tăng 39% so với cùng kỳ, trong đó Aqua City đóng góp 50%, NovaWorld Phan Thiết đóng góp 25% và NovaWorld Hồ Tràm đóng góp 11%. Theo lãnh đạo, tiến độ xây dựng sẽ chững lại do công ty tập trung bàn giao những phân khu đã hoàn thiện cho người mua nhà.

Với áp lực trả nợ, sụt giảm tiền mặt của Novaland là thấy rõ khi tại thời điểm cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các khoản đầu tư tiền gửi ngắn hạn) giảm còn 8,9 nghìn tỷ đồng, tức giảm 60% so với cuối quý 3/2022 và giảm 51% so với cuối năm 2021.

Trong quý 4/2022, công ty đã huy động được khoảng 4 nghìn tỷ đồng từ thị trường vốn và thu được khoảng 3 nghìn tỷ đồng dòng tiền từ việc bán trước — thấp hơn so với kế hoạch quý 4/2022 của ban lãnh đạo được nêu trong cuộc họp NĐT quý 3/2022.

VCSC cũng nhận xét, tính đến cuối năm 2022, tổng nợ vay của Novaland là 64,6 nghìn tỷ đồng – giảm 10% so với thời điểm cuối quý 3 nhưng tăng 7% so với cùng kỳ. Và gần 40% sô nợ đó sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới với phần lớn là trái phiếu. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của Novaland vào cuối năm 2022 đã tăng lên 123,9% so với 111,0% tại cuối quý 3/2022 và 103,1% tại cuối năm 2021 do giải ngân tiền mặt cho chủ nợ.

Vào giữa tháng 12/2022, VSCS tuyên bố tạm dừng đưa ra khuyến nghị đối với Novaland do chưa có đầy đủ thông tin cơ sở để xác định giá mục tiêu trong bối cảnh công ty đang tái cơ cấu hoạt động và thu xếp tài chính.

Từ ngày 3/2/2022, ông Bùi Thành Nhơn đã quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT của Novaland.