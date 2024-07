Novaland: Lãi hơn 900 tỷ trong quý 2/2024 nhờ hoạt động tài chính, 92% tài sản là hàng tồn kho và các khoản phải thu

Theo BCTC quý 2/2024 của Novaland (mã chứng khoán: NVL), doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 1.549 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp này lãi gộp 432 tỷ đồng.

Trong quý này, Novaland đã phải trả 2.363 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng vọt so với mức 882 tỷ đồng của năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi vay của công ty này chỉ ở mức 74 tỷ đồng, ít hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính của công ty tăng mạnh do khoản lỗ từ việc chuyển nhượng công ty Huỳnh Gia Huy là 797 tỷ đồng, ngoài ra còn có cả lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng cũng tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Tuy nhiên, dù doanh thu không bù đắp được chi phí nhưng Novaland vẫn báo lãi ròng đạt 941 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 634 tỷ đồng của năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 9 quý vừa qua.

Lý do lớn nhất cho việc Novaland lãi lớn trong quý vừa qua là nhờ doanh thu hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính của công ty này đạt mức 3.951 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Khoản mục này tăng nhờ lãi từ các hợp đồng hợp tác đầu tư là 2.885 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, Novaland ghi nhận số tiền hợp tác đầu tư phát triển dự án là 21.441 tỷ đồng, giảm 7.500 tỷ so với số đầu năm. Theo thuyết minh, đây là khoản tiên chi để hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.

Khoản tiền này sẽ nhận lại vào cuối dự án. Novaland sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ theo tỷ lệ hợp tác trong hợp đồng. Ngoài ra, đối với một số hợp đồng, tập đoàn sẽ thu được một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán trong hợp đồng.

Lũy kế 6 tháng, Novaland gi nhận doanh thu 2.246 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 374 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 1.000 tỷ của năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 240.178 tỷ đồng, giảm 1.300 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (59%) là hàng tồn kho ở mức 142.025 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ so với đầu năm. Đây phần lớn là số tiền tồn đọng trong các dự án xây dựng dở dang của doanh nghiệp này.

Khoản mục lớn thứ 2 (chiếm 33%) là các khoản phải thu ngắn và dài hạn, ở mức hơn 79.000 tỷ đồng. Cuối quý 2/2024, công ty này này ở hữu gần 2.200 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi. Dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 4.323 tỷ đồng.





Vốn chủ sở hữu của Novaland đạt mức 45.647 tỷ đồng, trong đó có 13.868 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một trong những điều được quan tâm nhất với Novaland là là số nợ vay 'khổng lồ' mà công ty này đang có. Doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức 194.531 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính của công ty ở mức 58.674 tỷ đồng, lớn hơn nhiều số tiền mặt mà công ty này đang có.

Mặc dù đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng những thông tin liên quan đến việc gia hạn nợ, chậm trả gốc và lãi trái phiếu vẫn liên tục xuất hiện với doanh nghiệp này. Mới đây nhất, trong đầu tháng 7/2024 công ty đã hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Trong cuộc họp báo cáo tình hình tái cấu trúc sáng nay, ông Dương Văn Bắc - Giám đốc tài chính Novaland cho biết công ty liên tục thực hiện nhiều giải pháp để tái cơ cấu nợ. Với nhóm trong nước, công ty đã thanh toán nợ cũ 5.700 tỷ, đồng thời giải ngân mới 3.700 tỷ đồng cho việc triển khai tiếp các dự án. Tổng nợ trong nước giảm khoảng 2.000 tỷ và cơ bản hoàn thành tái cấu trúc.

Với nợ nước ngoài, Novaland thực hiện tái cấu trúc để giảm được 2.545 tỷ và gia hạn 15.390 tỷ đồng. Thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đàm phán thêm hơn 5.800 tỷ nợ nước ngoài.

CFO của Novaland cũng cho biết cho biết công ty dự kiến có kế hoạch trả hết các khoản nợ vay và trái phiếu từ quý 1 hoặc quý 1/2026. Thời điểm đó, Novaland nhiều khả năng đã vượt qua khó khăn, công ty sẽ ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ và có đủ thặng dư để hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Cổ phiếu gần về đáy lịch sử, nhóm ông Bùi Thành Nhơn liên tục thoái vốn

Những khó khăn về vấn đề tài chính của Novaland đã phản ánh ngay vào giá cổ phiếu NVL. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu này ở mức giá 11.200 đồng/cp, giảm 34% kể từ đầu năm. Thị giá của NVL hiện đang ở mức thấp nhất từ tháng 3/2023 và đã về gần sát mốc đáy lịch sử 10.200 đồng/cp.

Thị giá của Novaland giảm trong thời gian gần đây không chỉ đến từ vấn đề nội tại của doanh nghiệp này mà lượng cổ đông nhỏ lẻ cũng đang tăng lên nhanh chóng. Điều này xảy ra do nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland liên tục bán hoặc bị bán giải chấp cổ phiếu từ đầu năm.

Mới đây nhất, Novagroup - cổ đông lớn nhất của Novaland và là doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu NVL, trong phiên 18/7 hạ tỷ lệ sở hữu về còn 17,78% vốn. Ngoài ra, Diamond Properties - cổ đông lớn thứ 2 của công ty này cũng bị bán giải chấp 2 triệu cổ phiếu trong phiên 15/7.

Như vậy, theo thống kê của chúng tôi, ể từ đầu năm cho tới nay, nhóm cổ đông này đã bán tổng cộng hơn 52 triệu cổ phiếu NVL, giảm tỷ lệ sở hữu về còn 38,8% vốn.

Theo báo cáo thường niên năm 2023, tại ngày 29/12/2023, Novaland có tổng cộng 77.191 cổ đông, trong đó có 179 cổ đông tổ chức và 77.012 cổ đông cá nhân. So với năm 2022, tổng số cổ đông của Novaland đã tăng thêm 17.591 cổ đông. Với đà bán hiện tại của nhóm ông Bùi Thành Nhơn, hiện số cổ đông hiện tại của công ty có thể lớn hơn thế.

Cũng trong buổi họp tái cấu trúc mới đây của Novaland, ông Dương Văn Bắc - CFO công ty chia sẻ rằng từ nay đến ít nhất quý 2/2025, công ty không tập trung vào việc bán sản phẩm mới mà dồn mọi nguồn lực cho khâu hoàn thiện pháp lý đến bàn giao và thu tiền các sản phẩm đã bán. Đa phần các dự án đã triển khai của doanh nghiệp này dự kiến có thể ký hợp đồng mua bán từ cuối năm nay đến đầu năm sau. Tuy nhiên, cần có thời gian để dòng tiền đổ về và được ghi nhận.

Sau giai đoạn này, Novaland mới triển khai các dự án mới. Tuy nhiên ông Bắc cho rằng ít nhất phải đến nửa cuối năm sau, thị trường bất động sản mới có những diễn biến thuận lợi để hỗ trợ hoạt động bán hàng của các chủ đầu tư. Do đó, Novaland sẽ đẩy mạnh công tác bán sản phẩm mới kể từ quý 3 hoặc quý 4/2025.

Lãnh đạo Novaland cho biết tổng tiền thu các dự án đã triển khai ước tính gần 132.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này chỉ hơn 54.600 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 6. "Khi những vấn đề pháp lý được giải quyết dứt điểm, các dự án triển khai xong, chúng tôi sẽ có thể trả sạch nợ và có thêm thặng dư", ông Bắc khẳng định.

CFO công ty này cũng cho biết tính đến tháng 6, công ty đã bàn giao khoảng 4.388 sản phẩm tại TP HCM và ba dự án trọng điểm vùng ven. Trong đó, lượng hàng lớn nhất nằm ở Sunrise Riverside và NovaWorld Phan Thiet.

Nếu thực hiện đúng lộ trình hoàn thiện hoàn thiện pháp lý của các dự án, Novaland sẽ bàn giao thêm 2.580 bất động sản từ nay đến cuối năm. Cụ thể, công ty dự kiến bàn giao 626 sản phẩm tại TP HCM, 891 sản phẩm tại Aqua City, 243 sản phẩm tại NovaWorld Ho Tram và 820 sản phẩm tại NovaWorld Phan Thiet.