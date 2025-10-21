Novaland lại ‘khất nợ’ gần 95 tỷ đồng gốc trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 20/10/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 95,6 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123003. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 1 tỷ đồng, còn lại gần 94,6 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp đủ nguồn tiền.

Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123003 có tổng giá trị phát hành 220 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 20/4/2021, kỳ hạn 2 năm.

Nguồn: HNX

Số tiền thu được từ đợt chào bán lô trái phiếu được Novaland sử dụng vào các mục đích gồm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và mở rộng quỹ đất.

Trong một diễn biến khác, Novaland vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua phương án vay vốn từ Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát tối đa 143 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng, lãi suất dự kiến 7%/năm.

Được biết, Long Hưng Phát là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 79,98% và tỷ lệ quyền biểu quyết 100% (tại thời điểm ngày 30/6/2025).

Trước đó, tính đến ngày 9/10, Novaland đã chào bán 48,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 393 cán bộ nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Cùng ngày, Novaland cũng hoàn tất phân phối 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho 577 người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Trong danh sách các cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu đợt này, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng; ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn được mua 1,5 triệu cổ phiếu ESOP và nhận 1,5 triệu cổ phiếu ESOP thưởng...

Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu đã phát hành trong tháng 10-11/2025. Hoàn tất cả 2 đợt phát hành, Novaland nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.



