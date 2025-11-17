Novaland làm sao thế?

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của cổ phiếu Novaland (NVL). Thị giá tăng mạnh ngay khi mở cửa và nhanh chóng leo mức giá trần 15.100 đồng/cp, tương ứng mức tăng 6,7%.

Hơn 17,7 triệu đơn vị đã được sang tay trong phiên sáng, tương đương giá trị gần 266 tỷ đồng, dư mua tại mức giá trần hơn 5,3 triệu cổ phiếu.

Nếu giữ sắc tím tới cuối phiên, đây sẽ là phiên thứ 3 trong 4 phiên gần nhất thị giá NVL tăng kịch trần, tăng gần 24% trong vòng một tuần qua.

Đà tăng của NVL được ủng hộ bởi những tín hiệu tích cực từ tình hình kinh doanh của Novaland. Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai đã ban hành Văn bản 2620/SXD-QLN&TTBĐS, xác nhận thêm 204 căn nhà thấp tầng tại phân khu Ever Green 1 thuộc đại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP. Biên Hòa) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo cơ quan này, các sản phẩm trên đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đất đai, hạ tầng và quy hoạch chi tiết 1/500 sau điều chỉnh. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2025, Aqua City đã có gần 2.400 sản phẩm được phép ký hợp đồng mua bán.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã chấp thuận lần lượt 874 căn tại River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn thuộc Ever Green 1 đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Song song với việc tháo gỡ pháp lý tại các dự án, Novaland cũng đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ hồng. Doanh nghiệp đã hoàn tất cấp hơn 550 sổ hồng cho cư dân The Sun Avenue (TP. Thủ Đức), trong khi hàng nghìn căn khác đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến bàn giao mạnh từ nay đến cuối năm.

Theo Tập đoàn Novaland, toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ, đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện. Tính đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm hơn 18.000 tỷ đồng để chủ đầu tư có dòng tiền tiếp tục triển khai dự án.

Cùng với đó, Aqua City đã đưa vào vận hành nhiều công trình tiện ích trọng điểm, mang lại sức sống mới cho toàn khu đô thị như: Citi Gym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung toàn lực để đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch. Cụ thể, dự kiến toàn bộ khu đô thị Aqua City sẽ thi công hoàn thiện trong năm 2026, đồng thời bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng. Sang năm 2027 tiếp tục bàn giao tổng cộng khoảng 9.200 sản phẩm cho khách hàng.

Với lộ trình như trên, giai đoạn 2025-2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, bao quanh bởi 32km đường sông tự nhiên, 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu. Dự án tọa lạc trên trục hương lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Đồng Nai 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến metro Suối Tiên - Long Thành, cũng như động lực phát triển vượt trội từ Sân bay quốc tế Long Thành. Đây là dự án bất động sản lớn được triển khai xây dựng ven sông Đồng Nai.

Dù vậy kết quả kinh doanh của Novaland vẫn còn kém sắc. Lũy kế 9 tháng ầu năm 2025, Novaland ghi nhận gần 5.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Song, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 1.820 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm mạnh trong bối cảnh chi phí tài chính vẫn ở mức cao.



