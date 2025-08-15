Novaland tiếp tục ‘khất nợ’ hơn 857 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải các văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 12/8/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 793,5 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho 2 lô trái phiếu mã NVLH2123009.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 7,7 tỷ đồng, còn lại hơn gần 785,8 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Cũng trong ngày 12/8/2025, Novaland còn phải thực hiện thanh toán gần 73,9 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123013. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mới chỉ thanh toán được gần 2,2 tỷ đồng, còn gần 71,7 tỷ đồng chưa thanh toán.

Nguồn: HNX

Novaland cho biết, doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123009 được phát hành từ ngày 12/8/2021, tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 12/2/2023.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Novaland đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu được sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng tại tỉnh Đồng Nai và các dự án đầu tư khác của công ty.

Còn lô trái phiếu mã NVLH2123013 gồm hơn 4,3 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, tổng giá trị phát hành 430,7 tỷ đồng, được Novaland phát hành từ ngày 28/9/2025. Với kỳ hạn 18 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 28/3/2025.

Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu nêu trên được sử dụng vào các mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc các công ty con của công ty. Đồng thời, thực hiện đầu tư vào các chương trình và dự án khu vực NovaWorld Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) và/hoặc các chương trình dự án khác đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Cùng chiều diễn biến, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Novaland cũng chưa thể thanh toán 2.523,4 tỷ đồng gốc, lãi cho 6 lô trái phiếu và thanh toán đúng hạn được hơn 33,2 tỷ đồng lãi cho 1 lô trái phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô: trái phiếu mã NOVALAND.BOND.2019 với số tiền gần 861,2 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2123010 gần 1.092,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2123013 gần 114,3 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2124002 gần 285,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232001 gần 164,6 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232002 gần 5,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân dẫn đến việc chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu nêu trên là do chưa thu xếp được nguồn tiền. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của các lô trái phiếu này.

Các lô trái phiếu được thanh toán đúng hạn tiền lãi gồm mã NVL2020-03-340 hơn 18,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2224006 hơn 14,7 tỷ đồng.



