Novasky - Chính thức trở thành đại lý phân phối của Vinhomes Green Paradise

Siêu đô thị ESG hàng đầu thế giới

Vinhomes Green Paradise có quy mô gần 2.900 ha, được định hướng trở thành khu đô thị với các tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới. Công trình gồm tòa tháp 108 tầng, Nhà hát sóng xanh Blue Wave theatre kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 7ha, được tư vấn bởi Công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng Gensler, biển hồ Paradise Lagoon 443 ha cùng hai sân golf 18 lỗ, bến du thuyền, quần thể vui chơi giải trí 122 ha được tư vấn bởi những nhà thiết kế trò chơi giải trí hàng đầu thế giới với Công viên chủ đề Lễ hội và hệ thống hạ tầng năng lượng tái tạo từ điện gió biển.

Hạ tầng kết nối đến dự án được đầu tư mạnh, triển khai đồng bộ. Trong đó, cầu Cần Giờ dài 3,9km với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ còn 35-45 phút. Dự kiến công trình khởi công năm 2026 và hoàn thành trước 2030.

Ngoài ra, tuyến tàu cao tốc trên cao TP HCM - Cần Giờ dài gần 49 km với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD đang được Vingroup tài trợ nghiên cứu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến dự án còn 16 phút. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn Cần Giờ tiếp tục nâng cao năng lực liên kết vùng giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.

Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí siêu kết nối

Dự án cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự hồ Paradise Lagoon, khách sạn mini và căn hộ cao tầng. Hệ tiện ích "tất cả trong một" gồm bệnh viện Cleveland Clinic, trường liên cấp Vinschool quốc tế, chuỗi nhà hàng Michelin và các khu giải trí được quy hoạch theo chuẩn quốc tế. Dự án hướng tới mục tiêu đón khoảng 230.000 cư dân và hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo hàng chục nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Novasky - Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Công ty TNHH Bất động sản Novasky là đơn vị phân phối uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã đồng hành thành công cùng Vinhomes, Masterise Homes, MIK Group trong nhiều dự án trọng điểm tại thị trường phía Bắc.

Việc trở thành Đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise thể hiện năng lực triển khai, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ tư vấn tinh anh của Novasky. Đồng thời, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản cao cấp của Novasky tại khu vực miền Nam.

Novasky trở thành nhà phân phối Vinhomes Green Paradise

Đại diện Novasky cho biết, đơn vị sẽ triển khai chiến lược phân phối đa kênh, tận dụng mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước để đưa thông tin dự án đến nhà đầu tư. Với đội ngũ nhân lực tinh anh, năng lực triển khai top đầu, Novasky không chỉ là đại lý bán hàng xuất sắc mà còn đồng hành cùng khách hàng chia sẻ tầm nhìn về một siêu đô thị xanh, thông minh, hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới.

Novasky cam kết mang đến dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu và hỗ trợ khách hàng toàn diện. Liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu cơ hội vàng tại Vinhomes Green Paradise!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: VE-S03, Venice 2, New City - 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP HCM

Hotline: 0918 49 5678

Website: https://novasky.vn/