Now hứng "bão 1 sao" liên tiếp 4 ngày qua sau phàn nàn của một tài xế trên Facebook

"Chúng tôi vì mưu sinh nên chọn nghề tài xế, chọn nắng mưa và chọn Now. Nhưng hiện tại Now đưa ra hàng loạt các chính sách để chèn ép các tài xế và không tôn trọng khách hàng. Một trong những chính sách ấy là GHÉP ĐƠN".

Đây là một phần nội dung trong status khá dài của một tài xế Now trong một nhóm chuyên review đồ ăn trên Facebook.

Hiện bài chia sẻ đã thu hút hơn 35.000 lượt Like và gần 10.000 bình luận.

Chia sẻ này được đưa ra chưa đầy 2 tiếng sau thông báo về chính sách mới với tính năng tự động nhận đơn hàng, và tài xế không nhấn "Đồng ý" nhận đơn trong 60 giây thì bị tính là từ chối 1 đơn hàng.

Chính sách này được cho là đã giáng đòn nặng lên thu nhập của cánh tài xế, trong bối cảnh các tài xế đã ức chế với chính sách ép nhận đơn ghép từ trước đó.

Ghép đơn là tính năng mới hỗ trợ tài xế giao nhiều đơn trên cùng một chuyến đi. Về lý thuyết, tính năng này sẽ giúp các tài xế có thêm thu nhập thay vì chạy từng đơn lẻ. Tính năng ghép đơn hiện có trên hầu hết các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến khác như GrabFood hay Baemin.

Trong khi tính năng ghép đơn tại GrabFood matching sao cho các đơn order tại cùng nhà hàng hoặc nhà hàng của đơn hàng ghép tiếp theo nằm trên cùng hành trình, nhằm đảm bảo cả trải nghiệm của tài xế lẫn khách hàng, thì Now bị tài xế tố ghép đơn các nhà hàng cách nhau có khi tới 3 - 5km, cộng thêm việc phải chờ đồ ăn lâu khiến các tài xế ức chế, dồn nén.

Được biết, phía GrabFood và Baemin cũng để tài xế tự chọn chứ không buộc nhận đơn.

Sau bài chia sẻ cộng với lời kêu gọi tẩy chay Now, ứng dụng này liên tiếp hứng bão 1 sao từ cộng đồng trong 4 ngày gần đây trên Google Play.

Lý do vote 1 sao được đưa ra chủ yếu do người dùng phẫn nộ từ việc Now chèn ép tài xế. Một số vote 1 sao khác nêu lý do phải đợi 1 tiếng đồng hồ mới có đồ ăn. Một số phàn nàn về phí ship đắt, bị tính thêm phụ phí, không có khuyến mãi, thậm chí có vote 1 sao với lý do vote theo phòng trào.

Nhờ một số vote 5 sao chỉ nêu lý do "Tốt", "OK" trong ít ngày gần đây, ứng dụng Now Delivery hiện đang giữ được mức vote trung bình 4,4 sao với hơn 112.000 lượt vote.

Hiện Now Delivery là ứng dụng phổ biến thứ 2 trong lĩnh vực Ăn uống trên Google Play, sau Baemin.