NSND duy nhất được báo Hàn tung hô là “diễn viên quốc dân”: U50 là Giám đốc nhà hát, tự nhận giàu nhất giới nghệ sĩ

Sinh năm 1975 tại Tây Ninh, Mỹ Uyên không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật như nhiều đồng nghiệp. Tuổi thơ của cô sớm thiếu vắng bóng dáng người cha khi ông đi làm ăn xa rồi bặt tin suốt nhiều năm. Vì vậy, phần lớn thời gian cô lớn lên trong vòng tay chăm sóc của gia đình bên ngoại, nơi có điều kiện kinh tế ổn định và luôn dành cho cô sự yêu thương, chở che.

Chính trong môi trường ấy, niềm yêu thích nghệ thuật của Mỹ Uyên dần nhen nhóm. Khi còn nhỏ, cô thường tham gia sinh hoạt tại Nhà Văn Hóa tỉnh, theo các đoàn ca múa biểu diễn phục vụ bà con ở nhiều địa phương. Những chuyến đi ấy đã gieo vào lòng cô bé Tây Ninh niềm say mê sân khấu từ rất sớm.

Năm 1990, khi mới 15 tuổi, Mỹ Uyên bất ngờ giành giải tại một cuộc thi thời trang do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức. Thành tích này mở ra cho cô cơ hội bước chân vào giới giải trí. Thời điểm đó, Mỹ Uyên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều tờ báo và tạp chí với vai trò người mẫu ảnh.

Tuy nhiên, thời trang không phải đích đến cuối cùng. Nhận ra niềm đam mê lớn hơn dành cho diễn xuất, cô tiếp tục thử sức tại cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh do Hội Điện Ảnh TP.HCM tổ chức và lọt vào Top 15 chung cuộc. Thành tích này càng củng cố quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn của cô.

Sau đó, Mỹ Uyên thi đỗ vào Trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM. Dù gia đình không thiếu thốn về kinh tế, nữ nghệ sĩ vẫn chủ động làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống, đồng thời rèn luyện sự tự lập và tinh thần lao động nghiêm túc. Sau khi tốt nghiệp, Mỹ Uyên đầu quân cho Đoàn Kịch TP.HCM (nay là Nhà Hát Kịch TP.HCM). Không lâu sau, cô gắn bó lâu dài với Sân Khấu 5B, nơi được xem là cái nôi quan trọng giúp tài năng của nữ diễn viên được trui rèn và phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh sân khấu, cô còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mùi Ngò Gai, Người Đàn Bà Yếu Đuối, Cả Một Đời Ân Oán, Sống Trong Sợ Hãi… Năm ngoái, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, đảm nhận vai người vợ của quan, một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ, năm 2023, Mỹ Uyên chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình làm nghề nghiêm túc và không ngừng cống hiến của nữ nghệ sĩ trên cả sân khấu lẫn màn ảnh.

NSND Mỹ Uyên từng hài hước tự nhận mình là “người giàu nhất giới nghệ sĩ”. Cái “giàu” mà cô nói đến không nằm ở vật chất, mà là sự giàu có về tình bạn, năng lượng sống và đặc biệt là sự tự do trong lựa chọn cuộc đời. Với một nghệ sĩ đã dành phần lớn thanh xuân để gắn bó với sân khấu và làm nghề bằng tất cả sự nghiêm túc, Mỹ Uyên cho rằng hạnh phúc lớn nhất không phải là danh tiếng hay hào quang, mà là việc đến hôm nay vẫn còn được đứng trên sân khấu, tiếp tục làm nghệ thuật và nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả.

Đặc biệt, vào năm ngoái, tờ Yeongnam Daily, một trong những nhật báo địa phương uy tín tại Hàn Quốc với lịch sử hơn 80 năm, đăng tải bài viết về NSND Mỹ Uyên với tiêu đề: “Diễn Viên Quốc Dân Việt Nam - NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên: ‘Tôi Biết Ơn Khi Được Đảm Nhận Vai Phu Nhân Của Tướng Jang Hansang… Mong Muốn Trở Thành Cầu Nối Văn Hóa Hàn - Việt’”.

Theo bài báo, sự góp mặt của Mỹ Uyên khiến vở nhạc kịch Tướng Jang Hansang Của Đảo Dokko trở nên đặc biệt hơn. Nữ nghệ sĩ vào vai phu nhân của tướng quân Jang Hansang, tái hiện câu chuyện đan xen giữa lịch sử và tình yêu bằng lối diễn xuất sâu lắng. Nhà báo Hàn Quốc nhận xét Mỹ Uyên gây ấn tượng với “giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực” cùng phong thái điềm đạm, chững chạc của một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Bài báo cũng điểm lại sự nghiệp diễn xuất của nữ nghệ sĩ qua các tác phẩm như Sống Trong Sợ Hãi (2005), từng đoạt giải tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Thượng Hải, Tháng Năm Rực Rỡ (2018), và gần nhất là Thám Tử Kiên (2025), một trong số ít phim Việt từng được công chiếu tại Hàn Quốc.