NSND vừa bị tai nạn: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất”

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khép lại bằng hai đêm diễn cuối cùng Day 7 - 8 tại TP.HCM. Trong số các tiết mục được khán giả mong chờ, nổi bật nhất phải kể đến màn trình diễn Dạ cổ hoài lang của nhóm Nhà Mứt Gừng cùng sự góp mặt đặc biệt của NSND Hữu Quốc.

Đây được xem như một trong những tiết mục "linh hồn" của toàn bộ concert, khi mỗi lần vang lên đều khiến hàng nghìn người không khỏi xúc động.

Ở đêm Day 8, Dạ cổ hoài lang tiếp tục được thể hiện đầy trọn vẹn cảm xúc, nhưng câu chuyện hậu trường mà NSND Hữu Quốc tiết lộ sau đó mới thật sự gây bất ngờ. Nam nghệ sĩ cho biết, chỉ khoảng một giờ trước khi tiết mục diễn ra, anh đã gặp tai nạn giao thông trên đường đến địa điểm biểu diễn.

Chia sẻ về sự cố, Hữu Quốc xúc động nói: “Đáng lẽ tôi đã không thể có mặt trên sân khấu tối nay. Khoảng một tiếng trước, khi gần đến nơi, tôi bị tai nạn giao thông. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ: xin đừng để mình bị gì, để có thể kịp đến đây. Vì còn rất nhiều người đang chờ – Dạ cổ hoài lang chờ, Nhà Mứt Gừng chờ, và hàng nghìn khán giả cũng đang chờ.”

Anh kể thêm, khi hai chiếc xe va chạm, anh cảm nhận như được "trời thương" khi bản thân không bị thương tích nghiêm trọng. “Lúc đứng dậy, tay tôi vẫn run, nhưng khi kiểm tra cơ thể, thật may mắn là tôi không sao. Cảm ơn tình cảm và sự chờ đợi của quý vị khán giả dành cho tôi.”

Nghệ sĩ Hữu Quốc là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương và kịch nói. Anh từng để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều vở diễn nổi tiếng. Ít ai biết rằng con đường đến với nghệ thuật của anh không hề bằng phẳng: thuở mới vào nghề, Hữu Quốc từng vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Khi bắt đầu sự nghiệp, anh không được trao những vai kép đẹp lãng mạn, mà ở tuổi chưa tròn 20, đã phải hóa trang rằn ri để vào vai kép già. Thế nhưng chính những vai diễn tính cách này lại giúp anh tạo nên dấu ấn riêng, chinh phục khán giả và mang về nhiều huy chương, giải thưởng sân khấu.

Năm 2007, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Đến năm 2024, theo Quyết định số 724, Hữu Quốc chính thức có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND nhờ những cống hiến xuất sắc cho nền văn hóa dân tộc.

Dù vậy, so với nhiều đồng nghiệp cùng được vinh danh, Hữu Quốc lại ít được nhắc đến hơn. Trước câu hỏi liệu điều này có khiến anh chạnh lòng, nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không buồn, vì tôi biết mình là ai và đang ở vị trí nào. Tôi vốn là một nghệ sĩ trẻ nhưng lại chuyên trị các vai kép lão, vai tính cách, nên thường được gọi là ‘có tiếng mà không có miếng’. Khi đưa ra trước công chúng, mọi người thường nhớ đến những nghệ sĩ tiêu biểu, nổi tiếng, được yêu mến nhiều hơn. Còn tôi, từ lâu đã quan niệm: trên báo chí, áp phích, tôi không cần đứng trước hay đứng trên bất kỳ ai. Quan trọng nhất là khán giả có công nhận hay không, mình có vị trí trong lòng họ hay không mà thôi.”

Cơ duyên để NSND Hữu Quốc góp mặt trong concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bắt đầu từ ý tưởng ban đầu của chương trình: tái hiện nét văn hóa ba miền. Và ở phần trình diễn đặc biệt này, ban tổ chức đã mời Hữu Quốc hỗ trợ nhóm Nhà Mứt Gừng trong tiết mục Dạ cổ hoài lang.

Vốn xuất thân từ cải lương, lại là một kép lão quen thuộc với khán giả sân khấu TP.HCM, Hữu Quốc không hề xa lạ với Dạ cổ hoài lang. Sự hiện diện của anh trên sân khấu vừa đúng chỗ, vừa mang đến thêm chiều sâu cho tiết mục, khiến màn trình diễn trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của concert.

Chia sẻ với truyền thông, Hữu Quốc cho biết: “Khi ghi hình tôi đã thấy xúc động, nhưng lúc được diễn ngoài trời, trước hàng chục ngàn khán giả, cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Có những khoảnh khắc tôi nổi da gà, nhất là khi anh Bằng Kiều xuống câu vọng cổ, cất lên những lời tự sự. Ở đoạn điệp khúc, khán giả – vốn đã xem qua truyền hình – thuộc luôn cả lời, cùng hòa ca, cùng khóc với nhân vật trên sân khấu.”

