NSƯT Chiều Xuân gương mặt tươi trẻ, vóc dáng nuột nà chứng minh U60 chỉ là con số: Rất thích làm 2 việc để giữ gìn vẻ đẹp không tuổi

Nói đến nghệ sĩ Chiều Xuân, khán giả Việt hẳn không xa lạ. Chị xuất hiện trong loạt phim Việt nổi tiếng một thời, để lại dấu ấn sâu đậm với vẻ đẹp đằm thắm, ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ như sương mai. Thế nhưng, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là ở tuổi U60, Chiều Xuân vẫn giữ được làn da trắng mịn, vóc dáng nuột nà và thần thái trẻ trung đáng kinh ngạc.

Không giấu giếm bí quyết, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng: "Làm đẹp cũng chính là một cách tôn trọng khán giả. Dù ở độ tuổi nào, tôi vẫn muốn khi xuất hiện, mọi người thấy một Chiều Xuân tươi trẻ, tràn đầy năng lượng". Chính tư duy tích cực đó khiến chị không ngại đầu tư vào việc chăm sóc bản thân bằng các công nghệ thẩm mỹ hiện đại, an toàn. Trong đó, có 2 phương pháp "tủ" giúp chị giữ vững phong độ suốt nhiều năm qua: Thermage trẻ hóa da và Lipo Slimming giảm mỡ, siết dáng.

1. Thermage

Tuổi tác là "kẻ thù" số một của làn da phụ nữ. Từ sau tuổi 40, lượng collagen và elastin - 2 thành phần giúp da căng mịn, đàn hồi - bắt đầu suy giảm mạnh. Da chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện, khuôn mặt mất đi đường nét thanh thoát.

Chiều Xuân tin tưởng công nghệ Thermage bởi đây là phương pháp trẻ hóa không xâm lấn, sử dụng sóng RF đơn cực (radio frequency) tác động sâu xuống các lớp mô dưới da. Nhiệt năng từ sóng RF giúp kích thích sản sinh collagen mới, đồng thời siết chặt sợi collagen cũ. Nhờ đó, làn da được nâng cơ, săn chắc và mịn màng hơn thấy rõ chỉ sau 1 buổi.

Điểm đặc biệt của Thermage là không cần nghỉ dưỡng, không để lại sẹo hay tổn thương bề mặt da. Sau khi thực hiện, da có thể hơi ấm và ửng hồng nhẹ, nhưng vài giờ sau đã trở lại bình thường. Kết quả cải thiện rõ rệt nhất thường thấy sau 1-3 tháng, khi lượng collagen mới hình thành mạnh mẽ.

Với phụ nữ trung niên, những người phải đối mặt cùng lúc với nếp nhăn, chảy xệ và làn da kém săn chắc, Thermage chính là "cứu tinh" giúp kéo ngược bánh xe thời gian mà không cần phẫu thuật.

2. Lipo Slimming

Bước sang tuổi 50, cơ thể phụ nữ giảm mạnh khả năng trao đổi chất, khiến mỡ thừa tích tụ nhanh hơn, đặc biệt ở bụng, eo và đùi. Dù ăn kiêng hay tập luyện đều đặn, việc giảm mỡ vẫn khó khăn. Chiều Xuân chia sẻ rằng, thay vì ép bản thân khổ sở với chế độ giảm cân cực đoan, chị chọn Lipo Slimming - công nghệ giúp giảm mỡ hiệu quả, an toàn và không cần phẫu thuật.

Lipo Slimming hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng sóng siêu âm hội tụ tác động sâu vào lớp mỡ dưới da, phá vỡ cấu trúc tế bào mỡ, sau đó mỡ được đào thải tự nhiên qua hệ bạch huyết. Ngoài việc làm tan mỡ, công nghệ này còn giúp tái tạo độ săn chắc cho vùng da sau giảm mỡ, tránh tình trạng da nhăn nheo, chảy xệ - điều mà phụ nữ trung niên thường lo ngại.

Chỉ sau vài buổi, vùng eo, bắp tay hay đùi đều có thể giảm 3-5 cm, mang lại vóc dáng gọn gàng và đường cong nữ tính. Điều đáng nói là công nghệ này không gây đau, không cần nghỉ dưỡng, nên Chiều Xuân vẫn có thể duy trì lịch trình làm việc, quay phim, gặp gỡ khán giả bình thường.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, Chiều Xuân còn duy trì thói quen sống điều độ, ăn uống lành mạnh và tập luyện nhẹ nhàng mỗi ngày. Chị yêu thích yoga và thiền, tin rằng tâm an thì da cũng sáng, dáng cũng đẹp. Thông điệp mà chị muốn gửi gắm đến phụ nữ trung niên rất giản dị: Tuổi tác không thể tránh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình già đi - nhẹ nhàng, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Khi nhịp sống hiện đại khiến phụ nữ bận rộn, dễ quên mất bản thân, những phương pháp làm đẹp công nghệ cao như Thermage hay Lipo Slimming chính là "người bạn đồng hành" giúp họ giữ gìn sắc vóc và tinh thần trẻ trung. Đây không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà còn là chìa khóa giúp phụ nữ yêu mình hơn, sống tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Bởi như nghệ sĩ Chiều Xuân đã chứng minh, đẹp không có tuổi, chỉ có người phụ nữ biết trân quý bản thân mới có thể khiến thời gian "bỏ quên" mình.

(Ảnh: FB)