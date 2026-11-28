Chiều 27/11, bộ phim truyền hình "Tình khúc bản Gió" chính thức được giới thiệu tới truyền thông. Lấy bối cảnh một bản làng vùng cao Tây Bắc ẩn mình giữa biển mây, "Tình khúc bản Gió" mở ra câu chuyện tưởng chừng bình yên nhưng chứa đựng nhiều bí mật. Tâm điểm của bộ phim là cái chết của một cán bộ kiểm lâm xảy ra 2 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải.

Dàn diễn viên phim "Tình khúc bản Gió"

Họa Mi (Quỳnh Châu đóng) tìm đến bản Gió để lần tìm sự thật về cái chết của cha. Tuy nhiên, hành trình ấy không đơn thuần là cuộc điều tra về một bi kịch gia đình. Cô dần phát hiện những góc khuất trong đời sống bản làng, những luật tục lâu đời, các mối quan hệ phức tạp và một âm mưu đang âm thầm đe dọa khu rừng thiêng được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Song song với hành trình tìm kiếm sự thật là cuộc đối đầu giữa những người quyết tâm bảo vệ rừng và thế lực muốn chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Phim cũng khai thác sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại, khi thế hệ đi trước muốn gìn giữ luật tục, bản sắc văn hóa, trong khi người trẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương.

Một số hình ảnh trong phim

Một điểm đáng chú ý là bối cảnh phim được thực hiện tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và khu vực Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai). Những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và cảnh sắc núi rừng tạo nên không gian khác biệt so với nhiều phim truyền hình khai thác đời sống đô thị.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết quá trình ghi hình gặp không ít khó khăn vì thời tiết vùng cao thất thường, mây mù dày đặc. Đổi lại, ê-kíp có cơ hội ghi lại những khung hình biển mây và núi rừng Tây Bắc giàu chất thơ.

Bên cạnh nội dung mang màu sắc điều tra, bí ẩn, sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều thế hệ cũng là điểm thu hút của "Tình khúc bản Gió".

Quỳnh Châu đảm nhận vai Họa Mi

Trong phim, Quỳnh Châu đảm nhận vai Họa Mi, cô gái trẻ mang nhiều tổn thương và quyết tâm tìm ra sự thật về cha. Sau những vai diễn trong "Cách em 1 milimet", "Dưới ô cửa sáng đèn", đây tiếp tục là thử thách mới với nữ diễn viên khi nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý, từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Đình Tú vào vai Khang, người đàn ông lịch thiệp nhưng ẩn chứa nhiều giằng xé nội tâm. Trong khi đó, Thừa Tuấn Anh đảm nhận nhân vật Tả, chàng trai người Dao trẻ trung, có phần sốc nổi nhưng luôn dành tình yêu cho bản làng. Phim còn có sự tham gia của Long Vũ (vai Lía), Hoàng Khánh Ly (vai Mẩy), Thanh Tâm (vai Yến)...

Đáng chú ý, NSƯT Võ Hoài Nam có màn thay đổi hình tượng đáng kể. Sau khi ghi dấu với những vai người cha hiền lành, cam chịu trong "Món quà của cha", "Những chặng đường bụi bặm", nam nghệ sĩ lần này hóa thân thành Phìn Chiêu, một ông trùm tâm cơ, tàn nhẫn.

NSƯT Võ Hoài Nam gây bất ngờ khi hóa thân thành ông trùm tâm cơ, tàn nhẫn

Đây là màu sắc nhân vật khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của Võ Hoài Nam trên màn ảnh nhỏ. Đồng hành cùng ông trong tuyến phản diện là Mạnh Hưng với vai Phi "thọt", tay giang hồ thân tín của ông trùm buôn gỗ lậu vùng biên. Nam diễn viên gây chú ý tại buổi họp báo khi xuất hiện với tạo hình đầu trọc, râu ria và vẻ ngoài gai góc. Anh cho biết đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mình cạo trọc đầu để phục vụ vai diễn.

Sự trở lại của NSND Bùi Bài Bình cũng được khán giả quan tâm. Nghệ sĩ gạo cội tiếp tục góp mặt trong dự án truyền hình của VTV bên cạnh các diễn viên giàu kinh nghiệm như Anh Tuấn, Trịnh Huyền.

Với sự kết hợp giữa câu chuyện tình yêu, bí ẩn về cái chết của một kiểm lâm, cuộc chiến bảo vệ rừng và những mâu thuẫn thế hệ, "Tình khúc bản Gió" được kỳ vọng mang đến màu sắc mới cho khung giờ phim truyền hình VTV dịp cuối năm.

Phim dự kiến phát sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.