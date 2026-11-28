Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã chia sẻ một khoảnh khắc đời thường của ông tại Mỹ. Sáng sớm, nam nghệ sĩ ra vườn sau nhà hái mận (quả roi) cùng bà xã Thu Thủy. Các con cháu đã đi làm, đi học nên chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Đây chính là cuộc sống tuổi già của nghệ sĩ Bảo Quốc.

Bảo Quốc hái mận

Cây mận sau nhà Bảo Quốc sai trĩu quả, quả nào quả nấy đều căng mọng. Nam nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng, thích thú khi chứng kiến thành quả trồng cây của mình và cầm gậy hái mận.

Ông khoe với khán giả: "Có ai ăn mận organic không? Không chất bảo quản, không phân bón giả, mận nhà trồng chỉ tặng không bán.

Mận ngon và không bị sâu rầy nên mình cũng không cần phải bọc trái lại. Cây sai trái rất nhiều nên cũng rụng khắp vườn nhà".

Nói rồi, Bảo Quốc trèo lên gốc cây để hái mận. Ở tuổi U80, nam nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, năng động và nhiều năng lượng, trèo cây hái mận thoăn thoắt.

Nam nghệ sĩ nói thêm: "Bữa nay ra vườn thấy mận quá trời mận. Trái nào trái nấy bự như tôi, bự thật là bự. Hai ba bữa rồi tôi không ra, nay mới ra vườn thấy trái quá trời trái. Bà xã cầm rổ cho tôi nha để tôi hái mận cho mà ăn. Tôi hái mận cũng phải từ từ, té một cái là xong". Bà xã Bảo Quốc tấm tắc: "Mận to quá trời...".

Hái xong, Bảo Quốc cho khán giả xem từng trái mận và còn ăn luôn trực tiếp cho mọi người xem và tấm tắc khen ngon: "Cái này phải có chén muối ớt rồi đem chấm thì ngon hết nói".

Rất nhiều khán giả đã vào bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống tuổi già của nghệ sĩ Bảo Quốc. Ai cũng khen ngợi ông có cuộc sống viên mãn, an nhiên và khỏe mạnh, là mơ ước của nhiều người.

NSƯT Bảo Quốc sinh năm 1949 định cư ở Mỹ. Ở tuổi xế chiều nhưng vợ chồng ông vẫn khỏe mạnh nên đi chơi khắp thế gian. Đặc biệt, năm nào vợ chồng Bảo Quốc cũng về nước thăm bạn bè, gia đình họ hàng.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ: "Nhiều bạn đã biết Bảo Quốc có một tổ ấm hạnh phúc hơn 58 năm, với "cô bạn gái hàng xóm" xinh đẹp và giỏi giang, chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân này cũng lắm chông gai nhưng giờ đây Bảo Quốc đã có cuộc sống thật viên mãn với gia đình tổng cộng 2 trai 2 gái, con dâu con rể, 9 cháu nội ngoại và 3 cháu cố. Một đại gia đình rồi đó các bạn".

Ngoài viên mãn về tình thần, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc còn được biết đến với sự giàu có, sở hữu biệt thự trải dài từ Việt Nam qua Mỹ.