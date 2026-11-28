Mới đây, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, chơi đùa hạnh phúc bên con gái nhỏ buổi sáng sớm tại Hà Nội. Cô tâm sự: "Buổi sáng hạnh phúc của 2 mẹ con ở công viên Bách Thảo.

Mẹ chạy còn Mia đạp xe và chơi các trò chơi ở công viên. Mẹ chạy xong, 2 mẹ con lại chơi đủ trò cùng nhau, ngắm chim bồ câu, sóc chuyền cành, chơi với bóng nắng, đi ngắm đền thờ và Mia được các bà trong đền mời ăn bánh kem, dưa hấu và uống nước trong chén sứ nhỏ đậm chất Việt Nam".

Trong loạt khoảnh khắc và qua lời chia sẻ có thể thấy Lan Phương đã lấy lại tinh thần và sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên con cái trong đời sống mẹ đơn thân. Cô tỏ ra tràn đầy năng lượng tích cực. Nhiều khán giả đã vào chúc mừng và động viên Lan Phương.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua loạt phim truyền hình ăn khách như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán và Gia đình mình vui bất thình lình.

Sau 7 năm gắn bó với ông xã người Anh David Duffy và có hai con gái chung, nữ diễn viên gây bất ngờ khi nộp đơn ly hôn đơn phương vào tháng 5/2025.

Bước vào hành trình làm mẹ đơn thân, cô gọi đây là một năm "hồi sinh" khi được tự do là chính mình, thoát khỏi những áp lực và tổn thương tâm lý kéo dài trước đó.

Hiện tại, nữ diễn viên giữ tinh thần vô cùng lạc quan, rạng rỡ và xem hai con gái nhỏ là "liều thuốc chữa lành" quý giá giúp cô quên đi mọi mệt mỏi. Bên cạnh việc tự tay chăm sóc, đồng hành cùng các con trong từng sinh hoạt lẫn những chuyến du lịch gắn kết, Lan Phương vẫn duy trì sự ổn định kinh tế nhờ đóng phim, kinh doanh và quảng cáo.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên lan tỏa năng lượng tích cực với những khoảnh khắc đời thường bình yên, vui vẻ bên hai thiên thần nhỏ.