Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ bí thư xã tham gia livestream, giúp nông dân bán gần 60 tấn sầu riêng

24-08-2025 - 19:55 PM | Thị trường

Phiên livestream được thực hiện trên nền tảng Tiktok, do bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cùng dân làng thực hiện.

Ngày 24-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia phiên livestream giới thiệu và bán sầu riêng thương hiệu Ami Kâo với thông điệp "Sầu riêng của mẹ".

Sầu riêng Ami Kâo là nông sản tiêu biểu của xã Ea Knuếc, gắn liền với sự cần cù, bền bỉ của người nông dân buôn làng Tây Nguyên.

Phiên livestream được thực hiện trên nền tảng Tiktok, do bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng bà con buôn làng thực hiện ngay tại vườn sầu riêng với diện tích khoảng 2 ha của gia đình ông Nguyễn Công Điềm (người dân tộc Tày, ngụ xã Ea Knuếc).

Nữ bí thư xã tham gia livestream, giúp nông dân bán gần 60 tấn sầu riêng- Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Minh Trinh (giữa), Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, cùng bà con buôn làng livestream bán sầu riêng ngay tại vườn

Thông qua phiên livestream, sản phẩm sầu riêng Ami Kâo không những được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước, mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu. Qua đó, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế sầu riêng Đắk Lắk.

Việc bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng người dân livestream bán sầu riêng đã khẳng định quyết tâm "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật" của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, đây là bước đi thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030.

Anh Nguyễn Công Lịch (SN 1995, con trai ông Điềm) mong muốn sau buổi livestream sẽ bán được sầu riêng với giá tốt hơn và mang lại mức thu nhập ổn định.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, khẳng định: "Buổi livestream bán hàng này không phải để nổi tiếng và cũng không phải để làm giàu cho ai cả. Mục đích của buổi livestream bán hàng là để học tập, học chuyển đổi số từ bình dân học vụ số cùng với bà con buôn làng".

Cũng theo bà Trinh, việc livestream còn nhằm mục đích đưa nông sản nổi tiếng của từng địa phương lên không gian số. Từ đó, cùng kết nối với nhau, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm.

Sau 2 phiên livestream (sáng và chiều cùng ngày) có sự tham gia của bà Trinh và người dân, đã bán được gần 60 tấn sầu riêng và nhận được 3,8 tỉ đồng từ các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng Đắk Lắk bền vững.

Phập phồng mùa thu hoạch sầu riêng

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sôi động thị trường xe máy điện

Sôi động thị trường xe máy điện Nổi bật

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô Nổi bật

Xe VinFast VF 9 limousine chi chít vết đạn bắn, tổng hơn 400 phát: Hé lộ về đơn vị nâng cấp chống đạn

Xe VinFast VF 9 limousine chi chít vết đạn bắn, tổng hơn 400 phát: Hé lộ về đơn vị nâng cấp chống đạn

19:05 , 24/08/2025
Việt Nam chi hơn 100 tỷ USD mua hàng Trung Quốc trong 7 tháng

Việt Nam chi hơn 100 tỷ USD mua hàng Trung Quốc trong 7 tháng

18:17 , 24/08/2025
Nhiều dòng iPhone cũ bất ngờ giảm đậm, giá từ 2,89 triệu đồng

Nhiều dòng iPhone cũ bất ngờ giảm đậm, giá từ 2,89 triệu đồng

15:50 , 24/08/2025
Chật vật bao năm, cuối cùng nhờ mẫu điện thoại mới này mà Samsung đã "biết mùi chiến thắng" trước iPhone

Chật vật bao năm, cuối cùng nhờ mẫu điện thoại mới này mà Samsung đã "biết mùi chiến thắng" trước iPhone

14:44 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên