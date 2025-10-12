Nữ ca sĩ bị khán giả nhắn tin dạy cách hát: 3 đời chồng, sở hữu 3 biệt thự, 52 tuổi nhiều người theo đuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Lệ Thu chia sẻ, cô bị một số người nhắn tin dạy cô phải hát thế nào mới hay, thậm chí còn dạy cô nói chuyện thế nào cho đúng.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Dạo này lạ thiệt luôn. Có nhiều người inbox (nhắn tin) chỉ dạy mình phải hát thế nào mới hay, rồi nói mình phải nói chuyện sao mới đúng. Ủa, thời giờ ngộ hen. Thời giờ, nhà nhà cùng hát, người người cùng hát thế là họ tưởng họ thành thầy ca sĩ hết rồi”.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả để lại comment chia sẻ với Hồ Lệ Thu và dành lời khen cho tiếng hát cũng như phong cách trình diễn của cô.

"Hồ Lệ Thu có chất giọng gây nghiện", một khán giả bình luận. "Em xem chị hát cực kỳ ái mộ cách chị trình diễn cùng giọng hát của chị vì nó cứ cuốn cuốn, mê đắm ý", một khán giả khác viết.

Bài hát mới "Say" của Hồ Lệ Thu vừa ra đã lọt top 22 trending trên Youtube Việt Nam. Các sản phẩm của cô mỗi khi đăng lên cũng đều nhanh chóng đạt triệu view.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu.

Hồ Lệ Thu được mệnh danh là nữ ca sĩ sexy nhất hải ngoại

Cô không ngại khoe body ở tuổi ngoài 50

Hồ Lệ Thu sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Cô từng đoạt giải Nhì cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức năm 1991.

Tên tuổi Hồ Lệ Thu gắn liền với giải thưởng âm nhạc "Làn sóng xanh" thời kỳ đầu. Năm 2000, cô sang Pháp định cư rồi mới chuyển qua California (Mỹ) ở tới nay. Hồ Lệ Thu được khán giả đặt cho biệt danh “nữ ca sĩ sexy nhất hải ngoại” bởi gu ăn mặc gợi cảm của nữ ca sĩ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Đầu năm 2024, Hồ Lệ Thu tậu biệt thự thứ 3 tại Mỹ. Căn biệt thự rộng khoảng 1000m2 gần cảng Charlotte, bang Florida (Mỹ). Nhà mới của ca sĩ giá 310.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) có thiết kế 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và sân vườn rộng rãi.

Ở Việt Nam, Hồ Lệ Thu cũng sở hữu một căn chung cư cao cấp trị giá hàng chục tỷ. Đây cũng là chốn đi về của Hồ Lệ Thu mỗi lần về Việt Nam.

1 trong 3 căn biệt thự của Hồ Lệ Thu ở Mỹ

Ở tuổi 52, Hồ Lệ Thu vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã ngoài 50 nhưng nữ ca sĩ 7X không ngại khoe thân hình nóng bỏng trên sân khấu cũng như diện bikini và đăng mạng xã hội.

Hồ Lệ Thu từng chia sẻ trên Vietnamnet: “Tôi tập yoga, ăn uống kỹ lưỡng, giữ gìn sức khỏe và sắc vóc lâu nay. Nghệ sĩ bước lên sân khấu hát hay thôi chưa đủ mà phải có ngoại hình đẹp. Bởi thế, tôi càng cố gắng gìn giữ sắc vóc của mình".

Hồ Lệ Thu trải qua 3 cuộc hôn nhân đau khổ. Dù tiết lộ có nhiều người theo đuổi, thậm chí có người ngỏ lời muốn kết hôn, muốn lo cho cô quãng đời còn lại và sẵn sàng để cô sống với đam mê ca hát nhưng nữ ca sĩ từ chối.

Cô chia sẻ trên tờ Đời sống pháp luật: “Có những người rất thương tôi nhưng tôi nói “Anh đừng yêu em, anh yêu người khác đi, anh phải tìm một người chăm sóc cho anh”.

Hồ Lệ Thu và con gái Phi Anh

Hiện tại, Hồ Lệ Thu luôn suy nghĩ tích cực, sống an yên và hạnh phúc mỗi ngày với cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ khẳng định, cô chưa bao giờ cảm thấy cô độc với cuộc sống một mình. Cô hạnh phúc với âm nhạc, với tình yêu của khán giả và tình yêu của con gái Phi Anh.

Với Hồ Lệ Thu, đó là tình cảm duy nhất không bao giờ “phản bội”. Cô luôn tự hào về con gái mình.

"Phi Anh rất mạnh mẽ, ít nói nhưng "rà trúng tần số" thì cũng dữ lắm. Phi Anh tinh tế và rất thương mẹ. Cho dù xảy ra chuyện gì, đi đâu hay làm gì, cuộc đời có thay đổi thế nào, tôi cũng không bao giờ xa con", Hồ Lệ Thu tâm sự về con gái trên Thế giới trẻ.