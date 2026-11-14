Nữ ca sĩ sự nghiệp cả loạt video chục triệu view, có cả nút vàng YouTube, vừa bị khởi tố

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp đen) cùng đồng bọn. Trong danh sách các bị can bị khởi tố có Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (sinh năm 1992), cùng diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo và nhiều cá nhân khác.

Theo kết quả điều tra, Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến Xe. Bộ phim do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất, có sự tham gia của khoảng 40-50 người. Nội dung phim xuất hiện nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê. Tác phẩm được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Ny Ngọc về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Kim Ny Ngọc tên thật là Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1992, quê Bến Tre

Kim Ny Ngọc tên thật là Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1992, quê Bến Tre. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nữ ca sĩ quyết định rẽ hướng sang ca hát và bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2014.

Nữ ca sĩ chủ yếu theo đuổi dòng nhạc trẻ, pop ballad với những ca khúc mang giai điệu buồn, khai thác chủ đề tình yêu tan vỡ, chia ly và những mối quan hệ không trọn vẹn. Cô được khán giả biết đến qua các sản phẩm như Em Sẽ Sống Khác, Tình Yêu Hết Hạn Rồi, Bao Lần Em Khóc, Giá Chưa Từng Yêu Nhau kết hợp Đinh Kiến Phong và Đối Với Anh Em Không Còn Cảm Giác.

Sự nghiệp của Kim Ny Ngọc yếu theo đuổi dòng nhạc trẻ, pop ballad

Bên cạnh việc thể hiện sáng tác của các nhạc sĩ, Kim Ny Ngọc còn tự viết nhạc. Một trong những ca khúc nổi bật nhất của cô là Tình Khúc Chia Ly, kết hợp cùng Dĩ Đăng. Bài hát mang màu sắc pop ballad buồn, kể về một mối tình phải kết thúc dù hai người vẫn còn tình cảm. MV phát hành tháng 3/2015 trên YouTube hiện đã vượt mốc 86 triệu lượt xem, trở thành sản phẩm có thành tích nổi bật nhất trong danh mục âm nhạc của nữ ca sĩ.

Tình Khúc Chia Ly - Kim Ny Ngọc

Không chỉ dừng lại ở ballad, Kim Ny Ngọc còn mở rộng phong cách sang nhạc remix, EDM, Vinahouse, bolero và dân ca. Nữ ca sĩ thường xuyên phát hành các bản phối mới từ ca khúc cũ, đồng thời kết hợp với những nhà sản xuất âm nhạc để tạo ra sản phẩm có tiết tấu sôi động hơn. Cô từng được giới thiệu với biệt danh "Công chúa Remix" nhờ hoạt động tích cực ở mảng nhạc này.

Trong số những sản phẩm thuộc dòng nhạc này, Mặc Kệ Người Ta Nói Remix kết hợp nhà sản xuất PSmX Pro là một trong những video có lượt xem cao nhất trên kênh cá nhân, đạt khoảng 14,5 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, liên khúc Vào Đời - Cười Lên Bạn Nhé Remix kết hợp Pia Pro cũng ghi nhận hơn 7,3 triệu lượt xem.

Kênh YouTube với hơn 1,16 triệu lượt đăng ký cùng nhiều video chục triệu view của Kim Ny Ngọc

Không chỉ phát hành MV đơn lẻ, Kim Ny Ngọc còn đầu tư phát triển hệ thống nội dung trên YouTube với nhiều định dạng khác nhau. Kênh cá nhân của cô đăng tải MV chính thức, video lyric, karaoke, liên khúc nhạc trẻ buồn, tuyển tập remix và phim ca nhạc. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp nữ ca sĩ tiếp cận lượng khán giả lớn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động biểu diễn trên sân khấu.

Sau khoảng 7-8 năm xây dựng nội dung, Kim Ny Ngọc nhận nút vàng YouTube. Kênh chính thức của cô hiện có khoảng 1,16 triệu người đăng ký, hơn 562 triệu lượt xem tích lũy cùng 605 video được đăng tải. Trong đó, Tình Khúc Chia Ly, Mặc Kệ Người Ta Nói Remix và Ngày Ấy Tháng Ấy Năm Ấy là những sản phẩm nổi bật về lượt xem.

Bên cạnh âm nhạc, Kim Ny Ngọc còn thử sức với diễn xuất và sản xuất phim ca nhạc hành động. Những dự án như Điệp Vụ Hoa Hồng được đầu tư theo hướng kết hợp câu chuyện có kịch bản, các cảnh hành động và âm nhạc. Nữ ca sĩ không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn tham gia vào quá trình xây dựng nội dung, phát triển sản phẩm cho kênh YouTube.

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Ny Ngọc xây dựng sự nghiệp chủ yếu trên nền tảng trực tuyến

Năm 2020, Kim Ny Ngọc tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình Trực Tuyến TVO. Những năm gần đây, cô vẫn duy trì việc phát hành sản phẩm mới, trong đó có Đừng Trách Sang Ngang, Lợi Danh, Về Quê Em Miền Tây, Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Anh và các ca khúc phối lại như Trái Tim Mùa Đông (Remix), Ngày Xuân Vui Cưới (Remix).

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Ny Ngọc xây dựng sự nghiệp chủ yếu trên nền tảng trực tuyến, với màu sắc âm nhạc trải dài từ pop ballad, nhạc trẻ đến remix, bolero và dân ca. Từng sở hữu nút vàng YouTube cùng nhiều video đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem, nữ ca sĩ hiện trở thành cái tên được chú ý sau thông tin bị khởi tố trong vụ án liên quan phim ca nhạc Huy Bến Xe.

Ảnh: FBNV