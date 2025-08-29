Nữ đại gia kín tiếng đứng sau dự án AVA Center

Nữ đại gia thâu tóm Tyson An Phú từ tay cổ đông ngoại

Ngày 22/8 vừa qua, Công ty TNHH Tyson An Phú tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Chung cư Trung tâm AVA (tên thương mại AVA Center hay tên gọi khác là chung cư An Phú Center) tại phường Thuận Giao, thuộc tỉnh Bình Dương cũ nay là TP.HCM.

Theo giới thiệu, dự án tọa lạc tại ngã tư Hòa Lân, mặt tiền đường Thủ Khoa Huân giao với quốc lộ 13. Trên quy mô 7.342,9m², với mật độ xây dựng 34,5%, dự án được quy hoạch thành hai khối công trình: Block A cao 40 tầng với 2 tầng hầm dành cho căn hộ hỗn hợp và Block B cao 6 tầng dành cho khu thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng.

Ngày 29/11/2024, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 3354/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Chung cư Trung tâm AVA (AVA Center) đối với Công ty TNHH Tyson An Phú.

Ngày 30/6/2025, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép Xây dựng số 3900/GPXD cho chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án AVA Center

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 7/2025, Tyson An Phú đã dùng tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp có được từ dự án AVA Center để làm tài sản bảo đảm tại VPBank chi nhánh Sở giao dịch 2.

Công ty TNHH Tyson An Phú tiền thân là Công ty TNHH Liên doanh Khẳng Ký ra đời năm 2008, từng thuộc sở hữu nước ngoài.

Ban đầu, Công ty do ông Kou Yu-Ting (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ hơn 36 tỷ đồng, trong đó Power Win International Corp (trụ sở tại Cayman Islands) nắm tới 77,034%, còn lại CTCP Phát triển Khẳng Ký sở hữu 23%.

Giữa tháng 11/2021, doanh nghiệp nâng vốn lên hơn 91 tỷ đồng; trong đó, CTCP Phát triển Khẳng Ký sở hữu 7,13%, Power Win International Corp nắm 30,58%, ông Nguyễn Sơn Hải Long nắm 51,82%, bà Nguyễn Thị Anh Đào 5,48%, bà Nguyễn Thụy Thoại Phương nắm 4,99%.

Sau biến động cổ đông, bà Nguyễn Thụy Thoại Phương thay thế vị trí của ông Kou, đồng thời doanh nghiệp đổi tên thành Tyson An Phú như hiện nay.

Sau đó, doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ. Đến tháng 1/2024, Tyson An Phú có vốn điều lệ 505 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này gồm CTCP Phát triển Khẳng Ký nắm 1,29%, Power Win International Corp 5,52%, bà Nguyễn Thị Anh Đào 0,99%, Tổng giám đốc Nguyễn Thụy Thoại Phương 92,2%.

Một nguồn tin của PV cho biết, tháng 7/2025, bà Phương đem 92,2% cổ phần Tyson An Phú, tương đương vốn góp 465,6 tỷ đồng và các quyền tài sản liên quan để làm tài sản bảo đảm tại VPBank chi nhánh Sở giao dịch 2.

Tiềm lực nhóm cổ đông Nguyễn Thụy Thoại Phương - Nguyễn Sơn Hải Long

Được biết, bà Nguyễn Thụy Thoại Phương (SN 1971) còn là Giám đốc và nắm quyền chi phối tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú (Địa ốc An Phú).

Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2021, vốn điều lệ ban đầu 450 tỷ đồng; cổ đông sáng lập là 2 cá nhân: ông Nguyễn Sơn Hải Long góp 99%, bà Nguyễn Thị Thoại Phương góp 1%.

Chỉ 2 tháng sau khi thành lập, Công ty tăng vốn lên 526 tỷ đồng, trong đó ông Long nắm 99,049% và bà Phương 0,951%.

Tháng 10/2023, ông Long thoái hết vốn, bà Phương tăng sở hữu lên 60% và xuất hiện cổ đông mới nắm 40% là bà Nguyễn Thùy Diễm Hằng.

Cập nhật đến tháng 3/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 816 tỷ đồng trong đó bà Phương vẫn duy trì sở hữu 60%, bà Nguyễn Thùy Diễm Hằng giảm sở hữu xuống 28,97% và cổ đông mới là Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thanh Minh nắm 11,03%.

Dữ liệu của PV tiết lộ, hồi tháng 3/2025, bà Phương cũng đem 60% cổ phần tại Địa ốc An Phú, tương đương vốn góp 489,6 tỷ đồng và các quyền tài sản liên quan làm tài sản bảo đảm tại HDBank.

Địa ốc An Phú chính là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư Quảng trường Ava (Ava Plaza) tại phường An Phú, TP. Thuận An, có tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng.

Chưa hết, bà Nguyễn Thụy Thoại Phương còn là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành, được thành lập năm 2001. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề sản xuất sắt, thép, gang; hoạt động theo loại hình công ty TNHH.

Trước thời điểm tháng 8/2022, cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Bích Vân, ông Nguyễn Tri Nhân, ông Nguyễn Vĩnh Tâm. Đây là những cổ đông sáng lập CTCP Nhà mơ - chủ đầu tư của những dự án nhà ở mang thương hiệu Dream Home.

Ông Nguyễn Sơn Hải Long phát biểu tại lễ khởi công dự án AVA Center

Từ tháng 8/2022, bà Nguyễn Thụy Thoại Phương và ông Nguyễn Sơn Hải Long xuất hiện thâu tóm Bất động sản Thuận Thành với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 40-60%.

Từ tháng 7/2023, công ty chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần như hiện nay và bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm này, công ty có vốn điều lệ 170 tỷ đồng, trong đó bà Phương nắm 30%, ông Long nắm 60% và bà Nguyễn Thùy Diễm Phượng nắm 10%.

Đến tháng 9/2023, truyền thông đưa tin Nhà phát triển bất động sản đến từ Maylasia là SkyWorld thâu tóm 100% cổ phần Bất động sản Thuận Thành với tổng trị giá 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dữ liệu của PV cho thấy, vào tháng 5/2025, bà Phương, ông Long cùng bà Nguyễn Thùy Diễm Phượng đem 90% cổ phần Bất động sản Thuận Thành thế chấp cho Công ty TNHH SkyWorld Development (Việt Nam).

Sau thâu tóm doanh nghiệp, SkyWorld Development công bố phát triển dự án tại lô đất có diện tích 2.060m2 ở phường 6, quận 8 (cũ) TP.HCM trước đó thuộc sở hữu của Bất động sản Thuận Thành.

Về ông Nguyễn Sơn Hải Long, đại gia này sinh năm 1974, quê tỉnh Long An (cũ). Được biết, ông Long còn làm Giám đốc CTCP One Truss, từng có nhiều giao dịch kinh tế với bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại bản án công bố tháng 5/2024, Hội đồng xét xử xét tuyên các tài sản nhà đất mà ông Long có giao dịch với Vạn Thịnh Phát không liên quan vụ án nên đã chấm dứt ngăn chặn chuyển dịch đối với các tài sản này.



