Nữ diễn viên khó khăn, được Trường Giang rủ đi kiếm tiền, nói thẳng 1 điều

Mới đây, tại chương trình Studio 3, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ về kỷ niệm với đàn anh Trường Giang.

Cô nói: "Tôi chia sẻ thật luôn, đã hai lần tôi muốn bỏ nghề. Lần đầu tiên tôi muốn bỏ nghề là khi đẻ Bánh Mì (con trai đầu). Nhưng chỉ 3 tháng thôi là tôi nhớ sân khấu quá nên bế con đi diễn.

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ

Lúc đó, sân khấu nằm ở tầng 3 nhưng không có thang máy. Tôi phải chạy vào trong phòng vé gửi con cho anh bán vé trông hộ để chạy lên diễn.

Bán vé xong, anh bán vé ẵm con tôi vào sân khấu. Bánh Mì lúc đó cũng ngoan, chắc nó hiểu tôi vất vả nên không khóc, chỉ nằm chơi một mình. Mọi người trong đoàn chia nhau ra, mỗi người ẵm con giúp tôi một lúc, giống như con chung của mọi người.

Thời đó mọi người trong sân khấu còn rất trẻ, chưa ai lập gia đình, thậm chí còn chưa có người yêu. Anh Trường Giang ẵm con giúp tôi xong còn nói "Tôi ẵm được nửa tiếng rồi, tới ai đây" rồi lại đưa sang người khác.

Tới lúc đói bụng quá, con tôi bật khóc. Tôi đang ở trên sân khấu, nghe tiếng con khóc là tôi quên hết thoại không nhớ được gì. Đó là kỷ niệm tôi không thể quên được trong lúc khó khăn.

Hai năm sau, tôi lại sinh bé thứ hai. Trong nghề này mà sinh hai con thì thôi về vườn chứ diễn gì nữa. Nhưng một mình chồng tôi gánh kinh tế không nổi.

Tôi cũng tính đi bán quần áo online hay làm một nghề nào đó để có tiền chăm con.

Nhưng anh Trường Giang thấy tôi khổ quá nên rủ tôi tách khỏi sân khấu để đi tấu hài kiếm tiền. Anh Trường Giang bảo tôi "đi với anh đi, còn kiếm tiền mà nuôi con".

Anh Trường Giang rất tốt, đi bất cứ show nào cũng dẫn tôi theo. Trộm vía là lần đầu tiên lên gameshow truyền hình diễn tôi rất được nhà sản xuất yêu thích, nên họ tạo cho tôi nhiều cơ hội để tham gia các gameshow tiếp theo.

Và cứ mỗi lần được trao cơ hội tôi đều cố gắng diễn hết mình, diễn như hôm nay là ngày cuối cùng được diễn, phải làm sao để khán giả nhớ đến mình".

Lâm Vỹ Dạ được biết đến là đàn em thân thiết và ăn ý nhất của Trường Giang, thường xuyên xuất hiện cùng sân khấu. Từng có thời gian, Lâm Vỹ Dạ phủ sóng khắp các gameshow truyền hình. Cô còn là nữ diễn viên miền Nam đầu tiên tham gia chương trình Táo Quân trên VTV.