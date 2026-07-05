Bí ẩn của Hoà Minzy và chồng Đại uý, người dân tộc Sán Dìu

Chuyện tình giữa Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương - một người con của đồng bào dân tộc Sán Dìu đang là một trong những mối quan hệ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022. Sự chân thành, điềm đạm cùng tác phong chuẩn mực của chàng sĩ quan quân đội được cho là đã để lại nhiều thiện cảm với nữ ca sĩ.

Đến tháng 3/2026, Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ sau thời gian dài cả hai giữ kín chuyện tình cảm.

Kể từ khi công khai, Hòa Minzy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên gia đình

Kể từ khi công khai, Hòa Minzy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên gia đình. Nữ ca sĩ tích cực tìm hiểu văn hóa, phong tục của người Sán Dìu, học nói tiếng Sán Dìu và được mẹ của Đại úy Thăng Văn Cương trực tiếp chỉ dạy. Không chỉ vậy, mối quan hệ thân thiết giữa Đại úy Cương và bé Bo - con trai của Hòa Minzy cũng nhiều lần khiến khán giả dành lời khen bởi những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Video nhá hàng ca khúc Ngày Về Anh Cưới Em của Hòa Minzy

Trước khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải đoạn video ghi lại bóng lưng một người đàn ông mặc quân phục. Nữ ca sĩ sử dụng ca khúc mới mang tên Ngày Về Anh Cưới Em làm nhạc nền, đồng thời chia sẻ cả audio ngắn trên TikTok và kêu gọi khán giả ủng hộ. Thời điểm ấy, những động thái này được suy đoán là để Hòa Minzy quảng bá sản phẩm mới.

Video công khai Đại úy Thăng Văn Cương của Hòa Minzy

Sau đó, Hòa Minzy bất ngờ xác nhận mối quan hệ với người đàn ông quân nhân - cũng chính là Đại úy Thăng Văn Cương hiện tại. Video cũng đính kèm ca khúc mới với phần lời gây chú ý "Ngày ta về thành đôi em mặc váy cưới tô son bờ môi; Trước hai bên họ hàng đẹp duyên sánh đôi" . Chuyện tình của Hòa Minzy gây bão mạng xã hội, càng khiến fan nhạc háo hức chờ MV quy mô lớn với sự góp mặt của "chồng Đại úy".

Loạt ảnh bí ẩn đầu năm nay

Cùng lúc Hòa Minzy xác nhận chuyện tình cảm, Tuấn Cry - nhạc sĩ đứng sau bản hit Bắc Bling tiết lộ về "đơn đặt hàng" đặc biệt mà Hòa Minzy gửi cho anh từ hai năm trước. Nam nhạc sĩ đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người, tiết lộ rằng từ đầu tháng 6/2024, Hòa Minzy đã chủ động liên hệ để trao đổi ý tưởng về một ca khúc cưới.

Tiết lộ của Tuấn Cry về "đơn đặt hàng" nhạc cưới của Hòa Minzy

Theo chia sẻ của Tuấn Cry, Hòa Minzy mong muốn có một bài hát xoay quanh câu chuyện lấy chồng và còn hào hứng tiết lộ rằng nếu sau này lập gia đình, cô có thể sử dụng chính ca khúc đó để quay MV trong đám cưới của mình. Ngay từ thời điểm ấy, nữ ca sĩ đã hé lộ nhiều ý tưởng rất cụ thể về sản phẩm. Hòa Minzy mong muốn bài hát mang đậm màu sắc văn hóa miền Bắc với những hình ảnh quen thuộc như trầu cau, mâm cỗ cưới hay không khí đám cưới truyền thống. Trong cuộc trò chuyện với Tuấn Cry, nữ ca sĩ cũng tiết lộ một chi tiết khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến bạn trai bằng dòng giới thiệu ngắn gọn: "Bộ đội Cụ Hồ".

Chuyện tình của Hòa Minzy được nhiều người ngưỡng mộ

Việc đoạn tin nhắn được công bố sau khi Hòa Minzy xác nhận chuyện tình cảm khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người cho rằng nữ ca sĩ đã âm thầm ấp ủ một ca khúc dành cho ngày trọng đại của mình từ rất sớm, thậm chí trước cả khi công khai bạn trai với công chúng.

Ca khúc Ngày Về Anh Cưới Em vẫn là 1 bí ẩn, không biết khi nào thì được Hòa Minzy "thả xích"

Hiện tại, chuyện tình giữa Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Trong khi đó, Ngày Về Anh Cưới Em vẫn là 1 bí ẩn, không biết khi nào thì được Hòa Minzy "thả xích". Dù chưa biết ca khúc này và ca khúc cưới mà Hòa Minzy từng "đặt hàng" Tuấn Cry từ năm 2024 là 1 hay không, nhưng nhiều fan vẫn bày tỏ sự tò mò phấn khích. Với những thông tin đã được hé lộ, khán giả đều kỳ vọng Hòa Minzy sẽ sớm giới thiệu MV mới, đặc biệt nếu đây là sản phẩm gắn với một cột mốc ý nghĩa trong cuộc sống và hành trình tình yêu của nữ ca sĩ.

Ảnh: Cap màn hình